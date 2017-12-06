Eski Oyunlarda Görmeye Alışık Olduğumuz En Önemli Özellik

Eskiden her oyunda görmeye alışık olduğumuz video oyun el kitaplarının en ünlülerine bir bakalım dedik.

Günümüz video oyun kültüründe çok ciddi değişiklikler görüyoruz. Eski oyunlar arasında yalnızca grafiksel anlamda değişiklikler olduğunu düşünebilirsiniz, ancak durum aslında çok daha ciddi. Eski oyunlar, günümüzdeki oyunlara göre çok daha fazla zorlar. Günümüzde bir oyun en küçüğünden en büyüğüne, en beceriklisinden en beceriksizine kadar herkesin oynayabilmesi için özel olarak geliştiriliyor, eskiden bu durum daha farklıydı.

Eskiden bir oyun oynamaya başladığınızda, sanki yeni bir şeyde uzmanlaşmanız gerekiyormuş gibi yanında kitapları ile birlikte gelirdi. Dijital oyun kültürünün geçmişte pek olmaması, yalnızca kutulu oyun satın alıyor olmamız, bu tarz oyunların yanında kitapçıkların çıkmasını sağlıyordu. Bu kitapçıkları okuyarak oyunun gerek hikayesi, gerekse de oynanışı hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyorduk.

Bugün sizlere, geçmişin efsane oyunlarının kitapçıklarını hatırlatacağız. Bakalım, bu zamanları hatırladığınızda, günümüzdeki oyun kültürü konusunda neler düşüneceksiniz.

Baldur’s Gate

Geliştirici: Black Isle/BioWare - Çıktığı Yıl: 1998

Oyunun kendisi hakkında derinlemesine bir rehber bulunuyor. Bunun yanında, oyuna özel kılavuzlarda bulunuyor. Bu sayede, oyuna başlamadan bilmeniz gereken şeyleri çözmüş oluyorsunuz.

Grand Theft Auto III

Geliştirici: Rocstar North - Çıktığı Yıl: 2001

GTA serisinin ilk üç boyutlu oyunu, genel olarak kolay sayılabilecek bir oyun olmasına rağmen(ya da ben böyle hatırlıyorum) oyunda yapabileceğiniz şeyler hakkında bir el kitabı bulunuyordu. Liberty City turist rehberi gibi gözüken bu kitapçık sayesinde oyun hakkında daha fazla bilgi sahibi olabiliyordunuz.

Diablo

Geliştirici: Blizzard North - Çıktığı Yıl: 1996

Blizzard’ın en ünlü oyun serilerinden Diablo, pek kolay sayılabilecek bir oyun değil. Cennet ve Cehennem arasında büyük çatışmanın yer aldığı oyunda, hikayeyi daha iyi anlayabilmek için bir kitapçık bulunuyordu.

Civilization II

Geliştirici: MicroProse - Çıktığı Yıl: 1996

Civilization serisinin ağır el kitapları zaten efsanedir. Bir roman okuyormuş gibi kalın kitaplara sahip bu oyun, strateji oyunlarını sevmemize sebep olan birkaç oyun arasında bulunuyordu.

Fallout

Geliştirici: Interplay Productions - Çıktığı Yıl: 1997

Kıyamet sonrası dünyayı çok güzel anlatan bir oyunun dünyasıyla ilgili nitelikler, beceriler, dövüş ve diğer sistemler hakkında bilgilerin yer aldığı bir kitapçık bulunuyor.