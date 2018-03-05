Eski bir Rus casusunun gizemli bir maddeye maruz kaldıktan sonra İngiliz hastanesine kaldırıldığı ve durumunun kritik bir hale geldiği bildirildi. Eski casus Sergey Skripal'in yoğun bakıma kaldırıldığı söylendi.

BBC'de yer alan habere göre 2010 yılında ABD ile Rusya arasında takas edilen ve eski bir casus olan Sergey Skripal isimli adam bilinmeyen bir maddeye maruz kalarak hastaneye kaldırıldı. Skripal'in yoğun bakıma alındığı söylendi. İngiltere'nin güney kesiminde bulunan Wiltshire'da yaşayan eski casus ve beraberindeki bir kadın bir alışveriş merkezinde birden rahatsızlandı. Emniyet güçleri tarafından bir bankta bilinçsiz bir şekilde yatarken bulunan ikilinin vücudunda herhangi bir yara izinin olmadığı söylendi.

Çevredeki görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, Skripal "çok güçlü bir şey almış gibi" görünüyordu ve "elleriyle garip hareket yapıp gökyüzüne bakıyordu". Emniyet güçleri daha sonra çevrede bulunma ihtimali olan gizemli maddenin temizlenmesi için çalışmalara başladı.

İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında 13 yıl hapse mahkum edilen Sergey Skripal'in hangi maddeye maruz kaldığı ise henüz bilinmiyor. Eski casus 90'lı yıllarda İngiliz istihbaratına bilgi sızdırması karşılığında 100 bin dolar gibi bir para aldığı Rusya tarafından açıklanmıştı. Diğer yandan şahsın MI6 için birçok ülkede casusluk faaliyeti yürüttüğü de biliniyordu. Öte yandan yine 2006 yılında Rus gizli sevisi ajanlarından Alexander Litvinenko İngiltere'de zehirlenerek öldürülmüştü. Cinayette Rusya'nın parmağı olduğu iddia edilmişti. Litvinenko'nun radyoaktif bir madde olan polonium-210'la zehirlendiği açıklanmıştı.