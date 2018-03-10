Rus Ajanının Zehirlendiği Bank, Polis Denetiminde

Dört gün önce, bir alışveriş merkezinde aniden fenalaşan eski Rus ajanı ve kızının, bir kimyasal ile zehirlendiği ortaya çıkmıştı. İngiliz Polisi ve askeri güçler, bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldılar.

Eski Rus Ajanı Sergey Skripal, geçtiğimiz günlerde ne olduğu belirlenemeyen bir maddeye maruz kalmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Olay ile ilgili incelemeler devam ederken, olayın gerçekleştiği bank ve etrafı özel ekiplerce bir tente ile kapatıldı. Kullanılan maddenin son derece güçlü bir kimyasal olduğunu açıklayan yetkililer, maddenin ne olduğunu buldular ancak bu bilgi henüz halk ile paylaşılmadı.

Bölgede yaşayan halk için herhangi bir acil durum olmadığını, yapılan işlemlerin yalnızca önlem almak olduğunu açıklayan terörle mücadele ekipleri, olaya dair incelemelerinin devam ettiğini de ekledi. Olay esnasında kullanılan maddenin yapımının çok zor olduğunu ve kişiyi dakikalar içinde öldürebileceğini de söyleyen yetkililer, 66 yaşındaki Skripal ve kızının yaşadığı bu olayın bir cinayete teşebbüs olduğunu ve sorumluları aramaya hız kesmeden devam ettiklerini de bildirdi.

200'den fazla özel eğitimli kraliyet askerinin incelediği olayın sorumlusunun kim olduğu merak konusu. Daha önce de zehirlenerek öldürülen eski Rus Ajanları olmuştu ve bu durum gözleri Rusya'ya çevirdi. Sergei Skripal ve kızının sağlık durumu ile ilgili net bir bilgilendirme ise henüz yapılmadı.