Eski Şirketine DDoS Saldırısı Düzenleyen Adama 15 Yıl Hapis

Eski çıkarıldığınız iş yerinden nasıl intikam alırdınız? Web sitelerini çökertmeye çalışarak mı? Sakın bunu düşünmeyin çünkü bu intikam hayalinizi gerçekleştiren John Kelsey Gammell 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Amerika'nın New Mexico eyaletinde yaşayan 46 yaşındaki John Kelsey Gammell, bir satış noktası olan eski şirketi Washburn Computer Group'a sürekli olarak DDoS saldırıları düzenlediği için 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD federal savcıların açıklamasına göre Gammell, DDoS saldırısı için 3 kişi daha tuttu ve şirketin sistemini olabildiğince çökertmeleri için onlara aylık ödeme yaptı. Saldırıları şirketi 15.000 dolarlık bir zarara uğrattı, ancak Gammell nasıl bir intikam duygusuyla doluysa bununla da yetinmedi.

Gammell, başlangıçta suçlamaları reddetse de FBI, adamın yaptığı tüm savunmaları reddetti. FBI yaptığı araştırmalar sonucu Gammer'ın iki sahte isim kullandığını da saptadı. Sonuç olarak Gammell'a parmaklıklar arkası gözüküyor. Ülkemizde de çokça yaygın olan DDoS saldırıları, şirket ve site sahiplerinin korkulu rüyası halini aldı.