Eski SpaceX Çalışanı: 'Bitcoin’i Elon Musk İcat Etti!'

Teknoloji dünyası son yıllarda kripto paraların, yepyeni bir devletler üstü ekonomi inşa etmesine neden oldu. Tam olarak kaynağı bilinmeyen Bitcoin’in icadı hakkındaki spekülasyonlara bir yenisi daha eklendi. Elon Musk acaba Bitcoin’in mucidi mi?

Yüzyılın dahi girişimcisi Elon Musk’a bu lakapla seslenmemizin nedenlerini şöyle baştan sayalım: SpaceX, Tesla, Boring Company, SolarCity, Nueuralink ve daha nicesi. Ancak ona bu girişimleri için maddi desteği sağlayan gene kendisiydi. Henüz 2000’lerin başındayken kurduğu internet üzerinden ödeme sistemi ile zaten adından söz ettirmişti. Sonradan PayPal olarak tanıdığımız şirketi satınca artık bil milyarder olmuş ve uzaydan enerjiye, otomotivden yapay zekaya neredeyse bütün alanlarda sözü geçmeye başlamıştı.

Yani anlayacağınız Elon Musk’ı bugüne getiren şey, parayı dijitalleştiren sistemlerin mucidi olmasıydı. Bu çıkış noktası ise zaten şüphelendiğimiz fakat bir türlü netlik kazanmayan bir konu hakkında öngörülere neden oluyordu. Bugün itibariyle 10.000 dolarlık baraja yaklaşan Bitcoin, acaba Musk tarafından mı icat edilmişti?

Kafalar karışmasın, mümkün. Çünkü eski bir SpaceX çalışanının iddiası tam olarak bu:

Normalde Bitcoin’i icat eden kişi ya da grupların kimler oldukları bilinmiyor. Bu bir insan da olabilir, büyük bir ağ üzerinde çalışan korsan grubu da. Ne olursa olsun bu gizemli kişilik, Satoshi Nakamoto adıyla bilinir. Fakat somut bir varlığı yoktur.

2015 yılında SpaceX’teki görevinden ayrılan Sahil Gupta isimli bir çalışan, elde ettiği bulgular ve mevcut söylentilerden hareketle Musk’ın aslında Nakamato olduğuna dair bilgiler paylaştı:

1. Teknik yeterlilik: Bitcoin C++ programlama dilinde yazılmış bir proje ve Musk bu programlama dilini SpaceX’de yoğun olarak kullanıyor ve kullandırıyor. Diğer yandan, 2013’de Hyperloop için hazırladığı araştırmada kriptografi ve ekonomi hakkında fazlasıyla bilgisi olduğu anlaşılmıştı.

2. Global sorunları çözme isteği: Bitcoin 2008’de bulundu ve bu 2008’deki ekonomik kriz ile aynı zamandaydı. Bankalara karşı alternatif bir ekonominin temelini atmak için daha ideal bir zaman bulamazsınız.

3. Musk'ın kripto ekonomi sessizliği: Yapay zeka ve internet hakkında birçok konuda sürekli görüşlerini söyleyen birinin son yılların en popüler konusu kripto paralar hakkında konuştuğu neredeyse hiç görülmedi. Bu tweet’teki şakayla karışık söylem dışında, kendisinin kamuoyu nezdinde bir açıklaması yok.

"@Noel: Elon, Kripto paralar hakkında ne düşünüyorsun?"

"@Elon Musk: Satoshi Nakamoto da bulunduğuna göre bence bu konu kapandı."

4. Musk’ın paraya ihtiyacı yok: En son açıklanan verilere göre Bitcoin’in merkez kasasında yani Satoshi’nin elinde 700 milyon dolarlık rezerv var. Üstelik bu veriler 2016 yılına ait ve o zamanlar Bitcoin 700 dolardı. Basit bir oran ile bu rezervin yaklaşık 8 milyar dolara yükseldiğini söyleyebiliriz. Bu da Musk’ın bugünkü 16 milyar dolarlık servetinin sadece yarısı demek oluyor.

Diğer Musk ayrıca Paypal’ın kurucusu olduğu için dijital para ve para transferleri hakkında dünya üzerindeki sınırlı sayıda bilgi sahibi kişilerden birisi. Buna dayanarak Gupta Elon Musk’ın Bitcoin’i Mars’ın geleceği için ürettiği ve orda para birimi olarak düşündüğünü de belirtti.

Diğer yandan Gupta, Musk’ın Mars’ta kurulacak insan medeniyeti için para birimi olarak Bitcoin’i düşündüğünü ve bunun için çalıştığını iddia ediyor.

Muhtemelen Musk bu iddialar karşısında sessizliğini koruyacak ve ya doyurucu bir açıklama yapmayacaktır. Ortaya atılan iddia ve destekleyen argümanlar ise oldukça mantıklı görünüyor. Peki siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz.

