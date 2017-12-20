Android Uygulamalarına 64-Bit Desteği Zorunlu Oluyor!

Android uygulamaları, Ağustos 2019’a kadar 64-Bit’lik destek sunmak zorunda kalacaklar, Ağustos 2018’e kadar da Oreo sürümüyle tam anlamıyla uyumlu olmak zorundalar.

Google, mobil işletim sistemi Android’in yeni sürümü Oreo’yu uzun vadede geliştirmek için uğraştığı bir platform haline getirmeye çalışıyor. Muhtemelen gördüğümüz en uzun soluklu Android versiyonu da Oreo olacak. Çünkü firma, geliştiricilerin Oreo ile uyumlu uygulamalar çıkartmaları konusunda baskı uyguluyor.

Diğer taraftan 2015 yılında çıkan Lollipop sürümünde Android’in çekirdek yazılımı 64 bit desteği bulunuyordu. Ancak kullanımda olan çoğu mobil cihaz 32 bitlik işlemciye sahip olduğu için geliştiriciler, uygulamalarını 64 Bit’e göre çıkardıklarında kullanıcılara ulaşamıyorlardı.

Ağustos 2018’den itibaren bütün geliştiricilerin Oreo sürümünü referans almasını isteyen Google, bundan bir yıl sonrasında yani Ağustos 2019’da, 64 Bit destekli uygulamaları zorunlu hale getirecek. İşte o vakte kadar geliştiriciler, önlerindeki engeli bir an önce aşmalı ve hazırlıklarını tamamlamalıdır.

Google aynı zamanda geliştiricilerin uygulama güvenliği konusunda da önlemleri arttırmaları gerektiğini düşünüyor. Bunun için bir güvenlik rozeti modeli belirleyen firma, uygulama yayıncılarının şartlara uyması koşulunda, markette güvenlik rozeti de dağıtabilir. Henüz resmi bir gelişme olmasa da firmanın güvenlik konusunu eskiye nazaran daha ciddiye aldığını görüyoruz.

Şubat 2015’te dişli rakibi Apple, iOS uygulamalarına 64 Bit desteği getirmeye başlamıştı. 11 Eylül 2017’de de 32 Bitlik uygulamalar iOS’tan tamamen kaldırıldı. Bu durumun tüm akıllı telefon dünyasına önemli bir etkisi de var. Çünkü 32 Bit işlemciye sahip cihazlar, artık Google ve Apple tarafından dikkate alınmıyorlar.

Tüketici gözünden bakacak olursak, 32 bit işlemciye sahip cihazlardan kurtulmak için yaklaşık olarak 1 ila 2 sene vakit kaldığını söyleyebiliriz. Artık orta seviye cihazların çoğu 64 bitlik işlemciyle piyasaya sürülüyor.