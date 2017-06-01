Eski telefonlarda özlediğimiz birçok özellik var. Bunların bazıları günümüz için çok önemsiz görünebilir, ancak çoğu zamanı için devrim niteliğindeydiler.

Teknolojinin hızla gelişmesi, birkaç yıl önceki cihazları dahi antika gibi gösterebiliyor. Her şey o kadar çabuk eskiyor ki, bazı özelliklerin tadını alamadan veya bu özelliklere yeni alışmışken tedavülden kalkması, kullanıcıları özlem içerisinde bırakıyor. İnsanı değerli kılan iki özellik varsa bunlar akıl ve duygu sahibi olmasıdır. Belki de teknolojik nesnelere bu kadar bağlanmamızın nedeni de budur… İşte eski telefonlarda özlediğimiz 5 nostaljik özellik.

1- Değiştirilebilir Batarya

Şimdilerde telefon kasaları açılmaz özelliğiyle geliyor. Eskiden birçok akıllı telefonun bataryası değiştirilebilirdi. Yedek bir batarya taşıyan kişiler, rahatlıkla akıllı telefonlarının keyfini çıkarırlardı.

2- QWERTY Klavyeler

Hiç bir Blackberry’e sahip oldunuz mu? Yalnızca akıllı cihazların değil, diğer mobil cihazların da QWERTY klavyeye sahip versiyonları vardı. Şimdilerde ancak bunu ekranlarda buluyoruz!

3- FM Verici

Şimdilerde FM vericisi olan telefon var mı? Çok değil 2011’de hemen hemen her telefonun bir FM vericisi mevcuttu. Nokia’nın X7 versiyonunu hatırlayanınız vardır belki de.

4- Sisteme Yerleşik Oyunlar

Belki de eski mobil cihazların en nostalji hissi uyandıran özelliği sisteme yerleşik oyunlara sahip olmalarıdır. Yılandan Stack Attack’a ciddi bir oyun kümesi gerçekten özlenenler arasında.

5- TV Antenleri

Bazı mobil telefonlar, TV antenlerine sahiplerdi. Böylece kablosuz dalgaları çeken yerlerde, televizyon izleyebilme özelliğine sahiptiler. Youtube veya birçok streaming servisin olduğu dünyada bu çok önemsiz görünebilir, ancak bu özellik o günleri yaşamış olanlar için büyük bir devrimdi.