Eski Telefonlardan Ortaya Sanatsal Bir Hobi Çıktı

Reddit kullanıcısı eski telefonları parçalara ayırıp duvarda sergileyerek yeni bir teknolojik hobi bulmuş oldu.

Muhtemelen birçoğumuz eski telefonlarımızı çekmeceye attık, sattık veya bir tanıdığımıza verdik. Çünkü bizlerin aklına telefonlardan koleksiyon yaparak duvarda sergilemenin hobi olacağı aklına gelmedi. Ancak JediSamReye2013 eski telefonlarını parçalayıp duvarda sergileyerek yeni bir hobinin kapılarını açtı.

Yukarıdaki görselde de gördüğünüz gibi parçalanmış Android cihazlar duvarda sergileniyor. Şimdilik cihazlar yakın geçmişe ait olduğu için yeterince ilgi çekici olmasa da, bundan yaklaşık 50 yıl sonra Android’in yaşlı telefonlarına bakmak oldukça ilgi çekici olabilir.

Peki bunun neresi sanat diye soracak olursanız; parçalanan cihazlar JediSamReye2013 tarafından göze hitap eden bir knolling tekniğiyle kutulara koyuluyorlar. Bilmeyenler için kısaca bahsetmek gerekirse, knolling 90 derecelik açılarda benzer şekilli nesneleri estetik ve sanatsal bir şekilde düzenlemeye sağlayan tekniktir.

Neyin sanat olduğunun birçok kişi tarafından farklı yorumlandığı da düşünüldüğünde, yeni hobi sanatsal bir nitelik taşıyor olabilir. Ancak bence sanat, teknolojik bir şeyin parçalara ayrılıp duvarda sergilenmesi kadar ucuz olmamalı.