Eski Telefonunuzu Birkaç Adımla Google Home'a Çevirin!

Google'ın evi akıllandırma çalışmalarında duyurduğu Google Home, sorduğunuz sorulara yanıt veren çok başarılı bir kişisel asistan. Telefonlarımızda da bulunan bu asistanı kullanarak eski telefonlarınız üzerinden Google Home geliştirdik.

Eski akıllı telefonlarınızla neler yapıyorsunuz? Elinizdeki telefon bozulursa diye yedekte tuttuğunuz muhakkak eski bir telefon vardır. Bugün o eski telefonunuzu nasıl etkin kullanabileceğinizi aktaracağız. Google’ın henüz çok yeni olmasına rağmen birçok kişi tarafından sevilen Google Home cihazını eski telefonlarınızla yapmaya çalışacağız. Bunun için tek yapmamız gereken, eğer varsa bir hoparlör ve telefonu düzenli aralıklarla şarj etmenizi sağlayacak bir şarj kablosu.

Bildiğiniz gibi Google Home aslında Android telefonlarımızda sıkça kullandığımız Google Asistan’ın altyapısını kullanıyor. Durum böyle olunca mobil telefonlarımızı da bir Google Home yapabiliriz. Tabii Google Home gibi uzaktan bile algılanabilen mikrofonlar bizim telefonlarımızda yok. Telefonlarımızın mikrofonları, uzaktaki sesi algılamaması için geliştirilmiştir. O yüzden telefonla yaptığımız bir Google Home’da biraz daha yakından bilgi almaya çalışmanızı öneriyoruz.

Şimdi ev yapımı Google Home’umuzu yapmaya geçelim.

Google Asistan’ın güncel olduğundan emin olun.(Eğer telefonunuzda Google Asistan yoksa aşağıdan indirebilirsiniz)

Google uygulamasını açın.

Google Asistan herhangi bir sorun yaşanmazsa “Okey Google” dediğinizde açılır.

Uygulama üzerinden Ayarlar>Ses’e gidebilir ve “Ok Google” komutunu düzenleyebilirsiniz.

Eğer elinizde bluetooth bir kulaklık varsa ayarlar kısmından mikrofonu bluetooth üzerinden almayı seçebilirsiniz.

Google Asistan ayarlarını yaptıktan sonra, her “Okey Google” dediğinizde telefon sizden komut beklemeye başlayacak. Örneğin;

-Okey Google,

-Cuma günü İzmir’de Hava Durumu

Bu komutu verdikten sonra Google Asistan sizler için Cuma günü İzmir’in hava durumunu sesli olarak okuyacaktır. Evinizde rahat bir şekilde kullanmak için bluetooth bir kulaklık kullanarak her yerden istediğiniz soruları alabilirsiniz. Google Home gibi asistanlar uygun fiyatlarla piyasaya sunulursa yakında evlerimizde bu tarz cihazları görmeye başlayabiliriz.

Ayrıca Google Asistan’da kullanabileceğiniz Türkçe komutlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.