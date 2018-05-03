Eski Akıllı Telefonlarınızı Nasıl Değerlendirebilirsiniz?

Yeni bir akıllı telefon ya da tablet aldığınızda eskisini satmadıysanız, muhtemelen bir köşede toz içinde çürüyordur. Bu listedeki yöntemleri uygulayarak eski akıllı telefon ve tabletlerinizi günlük hayatta etkili bir şekilde değerlendirebilirsiniz.

Günümüzde mobil teknoloji neredeyse her gün bir adım ileriye gidiyor. Hal böyle olunca da bugün aldığımız bir akıllı telefon, daha garantisi bitmeden ‘eski’ bir model haline gelebiliyor. Peki evinizin bir köşesinde çürümeye yüz tutmuş akıllı telefonlarınızı değerlendirmenin bir yolu var mıdır? Bir değil, tam 10 farklı yolu var.

İşte kullanmadığınız akıllı telefonları değerlendirmenin 10 farklı yolu:

1- Akıllı telefonunuzu bir kablosuz dokunmatik panel ya da kontrol paneline dönüştürün.

Unified Remote uygulaması ile telefonunuzu bir dokunmatik panele ya da kontrol paneline dönüştürebilirsiniz. Ücretsiz sürümünde sınırlı sayıda kontrol sunarken, 3.99 dolarlık ücretli sürümünde pek çok kontrol seçeneği sunuyor.

2- Uzaktaki bilgisayarlarınızı akıllı telefonunuz üzerinden kontrol edin.

Evdeyken ofis bilgisayarınızı ya da tam tersini kontrol etmek isterseniz, kullanmadığınız akıllı telefonunuza ve kontrol etmek istediğiniz bilgisayarınıza Chrome Uzaktan Masaüstü uygulamasını kurabilirsiniz. Böylece kullanmadığınız telefonunuz, uzaktaki bir bilgisayarı daima elinizin altında tutmanızı sağlar.

3- Akıllı telefonunuzu bir uzaktan kumandaya dönüştürün.

Eski akıllı telefonunuzu çok kullanmıyor olsanız da akıllı ürünlerinizi fazlasıyla kullanıyorsunuzdur. Eski dahi olsa akıllı telefonunuz gerekli yazılımları yüklediğinizde bir uzaktan kumandaya dönüşebilir.

4- Telefonunuzu bir güvenlik kamerasına dönüştürün.

Yeni akıllı telefonunuz muhtemelen mükemmel fotoğraflar çekiyordur ve bu nedenle eski telefonunuza ihtiyaç duymuyorsunuzdur. Yine de IP Webcam uygulaması ile telefonunuzu video kaydı yapan ve hareketi algılayan bir güvenlik kamerasına dönüştürebilirsiniz.

5- Akıllı telefonunuzu dünyaya açılan pencereniz haline getirin.

EarthCam Webcams uygulaması ile dünyanın pek çok farklı turistik yerindeki kameralara anlık olarak bağlanabilir, masanızın üzerinde sabit duran bir fotoğraf yerine Times Meydanı’nı ya da Abbey Road’u canlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

6- Telefonunuzu bir dijital resim çerçevesine dönüştürün.

Google Fotoğraflar uygulamasını kullanarak eski akıllı telefon ya da tabletinizi bir dijital resim çerçevesine dönüştürebilirsiniz. İsterseniz tek bir fotoğrafı seçin, isterseniz de bir albümü ya da birkaç fotoğrafı seçtikten sonra slayt gösterisini oynat seçeneğine tıklayın.

7- Telefonunuzu dijital bir masaüstü takvimine dönüştürün.

Google Takvim uygulamasını kullanarak akıllı telefonunuzu bir masaüstü takvimine dönüştürebilirsiniz. Üstelik takvim ana akıllı telefonunuz ile bağlantılı olacağından güncel etkinlikleriniz de bu masaüstü takviminde daima görünecektir.

8- Eski akıllı telefonunuzu araç içi kontrol merkezine dönüştürün.

Otomobilinize her bindiğinizde kullandığınız akıllı telefonu araca bağlamak zor olabilir. Eski akıllı telefonunuzu aracınızda daima bağlı tutarak ve kullandığınız telefonu eski telefonunuz için hotspot noktası olarak kullanarak sorunu çözebilirsiniz.

9- Telefonunuzu bir mobil oyun konsoluna dönüştürün.

Akıllı telefonlarda oyun oynamak hem çok fazla şarj tüketir, hem de telefonu fazlasıyla yorar. Eski akıllı telefonunuz için akıllı telefon kontrolcüsü bağlayarak ve sevdiğiniz oyunları yükleyerek bir mobil oyun konsoluna dönüştürebilirsiniz.

10- Acil durumlar için daima hazır olun.

Akıllı telefonlar acil numaralara ulaşmak için operatörlere ihtiyaç duymaz. Bu nedenle eski akıllı telefonunuzu şarjı dolu bir şekilde acil durum çantanıza ya da aracınıza koyarak kötü bir duruma daima hazırlıklı olabilirsiniz.