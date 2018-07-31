Tesla'nın üç eski enerji satış temsilcisi, San Diego İlçe Yüksek Mahkemesi'nde 25 Temmuz'da şirkete karşı açılan davada tacize, ayrımcılığa ve yetersiz ücrete maruz kaldıklarını iddia ediyor.

Tesla'nın enerji şirketi SolarCity'nin 3 eski çalışanı, şirkete karşı taciz, ayrımcılık ve yetersiz ücret nedeniyle dava açtı. Tesla'dan bir temsilci yaptığı açıklamada, davacıların kötü muamele ve ayrımcılık iddialarının doğru olmadığını söyledi. Açıklamanın devamında, "Tesla, herhangi bir tür ayrımcılığa, tacize ya da herhangi bir kimseye karşı ya da herhangi bir şekilde adaletsiz muameleye kesinlikle karşıdır. Çalışanlarımız tarafından gündeme getirilen endişeleri burada olduğu gibi çok ciddiye alırız." ifadeleri kullanıldı.

Çalışanların ifadelerine göre bazı enerji satış elemanlarının, haksız bonuslar aldığı ve SolarCity'nin makul olmayan bir şekilde değerlenmesine yol açabilecek sahte satış hesapları oluşturduğu iddia ediliyor. Tesla temsilcisi ise davada iddia edilen potansiyel satış hesaplarını kanıtlayan hiçbir delil olmadığını belirtti. Davacılardan Andrew Staples'in, cinsel yönelimi nedeniyle bir denetçinin homofobik tavırlarına maruz kaldığı iddia ediyor.

Staples, kötü muamele iddialarıyla ilgili olarak birden fazla yöneticiye ve Musk'a haber verdiğini ancak yöneticilerin denetçiyi cezalandırmadığını belirtti. Bir başka Tesla temsilcisi ise Staples'in orada çalışırken cinsel yönelimi nedeniyle herhangi bir ayrımcılık veya taciz örneğini şirkete bildirmediğini söyledi. Davacılardan Robert Ray'in ise yaş nedeniyle ayrımcılığa maruz kaldığı ve işten çıkartıldığı iddia edildi.