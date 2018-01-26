Tesla'nın uzun süredir beklenen Model 3 aracının seri üretimine başlanmasıyla birlikte birçok söylenti de ortaya çıkmaya başladı. Şirket ilk olarak işten çıkardığı işçilerle gündeme geldi. Şimdi ise aracın bataryalarıyla ilgili oldukça mühim bir iddia ortaya atıldı.

Tesla'nın isim vermeyen eski çalışanlar Model 3'ün bataryalarıyla ile ilgili olarak, şirketin bünyesinde bulunan Gigafactory enerji fabrikasının Aralık ortasında yeni bir pil paketi hazırladığını öne sürdüler. Çalışanlar, şirketin, hala elle montaj yaptığını ve üretimi hızlandırmak için pil hücreleri tedarik eden Panasonic'in çalışanlarını da işe almak zorunda kaldığını da iddialarına eklediler.

Bununla birlikte CNBC ile konuşan iki mühendis, üretim sürecinin güvenlik endişelerini de beraberinde getirdiğini söylediler. Mühendisler, eğitim eksikliği yaşayan bazı işçilerin, pakette bulunan lityum iyon pilleri birbirine çok yakın yerleştirdiklerini, bunun da pilin kısa devre yapmasına veya alev almasına neden olabileceğini iddia ettiler. Bu iddianın doğru olması demek Model X ve Model S gibi araçlarla belirli bir güven ortamı kuran Tesla'nın itibarının potansiyel olarak oldukça tehlike altına girdiği anlamına geliyor.

Tesla, eski çalışanlarının CNBC'ye verdiği demeçlerdeki iddiaları ise genellikle reddediyor. Şirket tarafından gönderilen e-posta'ya göre, eski çalışanların verdiği mülakat son derece yanlış bilgiler içeriyor ve yanıltıcı ifadeler bulunuyor. Şirket gönderdiği e-posta'da, artan Model 3 üretim oranlarını elde etmek için önceki yöntemleri kullandıklarını belirtiyor. Tesla'nın tehlike barındıran bir pile sahip araba teslim etme imkânının gerçeğe aykırı olduğu vurgulanırken varsayımsal olarak aynı voltaj potansiyelinden iki hücrerinin birbirine dokunması halinde dahi herhangi bir sorun çıkmayacağı belirtildi. Şirket, bun "sanki iki nötr metal parçası dokunmuş gibi olurdu" ifadeleriyle açıkladı.

Öte yandan Tesla'nın kurucusu ve CEO'su olan Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl yaptığı hayli cesaret isteyen tahminleri de gerçekleşmedi. Musk, Tesla'nın Ağustos ayında 100 Model 3 üreteceğini Eylül ayında bu sayının 1.500'e çıkacağını ve Aralık ayında 20.000 otomobil üreteceğini öne sürmüştü. Ancak Tesla, Ekim ayına kadar sadece 260 otomobil üretti.