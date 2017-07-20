Eski Uçak Parçalarından Yapılmış 14 Muhteşem Eşya!

Uçak parçalarını çöpe atmayın, zira her birini çok güzel bir mobilyaya dönüştürebilirsiniz.

Devasa uçaklara tonlarca metal ve diğer malzemeler harcanıyor. Bu uçakların kullanım süresi dolduğunda ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Hurdaya ayrılan bu uçakların birçok malzemesi, günlük hayatta kullandığımız eşyalara dönüşüyor. Bugün sizlere eskiden uçağın bir parçası olan 14 muhteşem eşyayı göstereceğiz.

Boeing 737 Cowling Sandalyesi

Pervane Masası

Yarım Motor Masası

Aviatör Kanat Desteği

Boeing 747 Jumbo Jet Konferans Masası

Pervaneli Kahve Sehpası

Jet Motorlu Duş Kabini

Jet Motoru Şarap Sehpası

Jet Motoru Tavan Vantilatörü

MK1 Praik Küme Bomba İçecek Dolabı

Boeing 757 Birinci Sınıf Koltuklar

Uçak Motoru Masası

Boeing 747 Tekerlek Masaları

Boeing 747 Jumbo Yatak