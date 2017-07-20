Eski Uçak Parçalarından Yapılmış 14 Muhteşem Eşya!

Devasa uçaklara tonlarca metal ve diğer malzemeler harcanıyor. Bu uçakların kullanım süresi dolduğunda ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Hurdaya ayrılan bu uçakların birçok malzemesi, günlük hayatta kullandığımız eşyalara dönüşüyor. Bugün sizlere eskiden uçağın bir parçası olan 14 muhteşem eşyayı göstereceğiz.
Boeing 737 Cowling Sandalyesi
Pervane Masası
Yarım Motor Masası
Aviatör Kanat Desteği
Boeing 747 Jumbo Jet Konferans Masası
Pervaneli Kahve Sehpası
Jet Motorlu Duş Kabini
Jet Motoru Şarap Sehpası
Jet Motoru Tavan Vantilatörü
MK1 Praik Küme Bomba İçecek Dolabı
Boeing 757 Birinci Sınıf Koltuklar
Uçak Motoru Masası
Boeing 747 Tekerlek Masaları
Boeing 747 Jumbo Yatak