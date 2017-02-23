Eski Uzay Görselleri Daha Net Hale Getirilecek

Eski uzay görsellerini daha net hale getirmenin yolları bulundu: Yeni oluşturulan nöral ağlar.

Teknoloji gün geçtikçe gelişmeye ve dünya ve uzay tarihi hakkında bize daha çok şey anlatmaya başlıyor. Nereden geldik, nereye gidiyoruz, nasıl var olduk ve benzeri sorular insanoğlunun varoluşundan beri aklında olan soru işaretleri. Fakat yeni oluşturulan nöral ağlar, bu soruları aza indirgeyecek gibi görünüyor.

Özellikle gezegenimizin dışındaki sürekli genişleyen uzay, biz dünyalılar için büyük bir giz. Bu nedenle yüzyıllardır astrofizik ve gökbilim gibi dallarla uğraşan insanlar uzayı gözlemlediler. İmkanları olanlar fotoğraf da çektiler. Fakat teleskopların lensleri o kadar sınırlıydı ki keskin imajlar yakalanamadı.

Yeni geliştiriken ve "nöral ağ" olarak adlandırılan ağ sistemi, eski uzay görüntülerini yeni bilgilerle karşılaştırıyor ve o kısmın aslında nasıl göründüğüne göre eldeki görseli detaylandırıyor. Teleskopa yüklenen yazılımlar sayesinde teleskop ve benzeri görüntüleme cihazları, galaksilerin neye benzediğini biliyor ve sonrasında yakalanmak istenen görüntüyü eldeki verilerle birleştirip keskin ve dah net bir şekilde kullanıcıya sunuyor.

İsviçreli bilim insanları tarafından geliştirilen bu teknoloji önünde şapka çıkartıyor, dünyaya katacaklarından dolayı bir teşekkürü borç biliyoruz.