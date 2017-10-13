Eski Laptopları Chromebook'a Çeviren Firmaya Google Desteği

Eski Windows laptopları gıcır gıcır çalışan Chromebook'lara çevirme projesiyle ortaya çıkan Neverware, Google'dan projesine destek aldı.

Ülkemizde çok olmasa da dünyada özellikle öğrenciler tarafından çılgınca kullanılan Chromebook'lar, düşük donanım ihtiyacı ve akıcı kullanımlarıyla bu rolde oldukça iyiler.

ABD'deki okulların hızlı bir şekilde Chromebook'ların kullanımını sınıf içinde öğrenciler arasında yaygınlaştırmasıyla birlikte işletim sistemi gittikçe popülerleşti. Eski ya da zayıf donanımlarla akıcı biçimde çalışabiliyor olmaları, her yerden haklı olarak tasarruf etmeye çalışan okulların Chromebook'lara odaklanmasına sebep oldu. Bu okullar, Chromebook'lardan önce de bilgisayarlar kullanıyordu ve bu bilgisayarlarda tahmin edeceğiniz üzere Windows yüklüydü. Bu cihazları çöp olmaktan kurtarma vaadiyle gelen Neverware, bu cihazları kendi geliştirdiği bir bulut teknolojisiyle Chromebook haline getireceğini açıkladı.

CloudReady adlı teknoloji, Chrome OS'in çalışma stratejisine sahip ve kullanıcılara hafif bir işletim sistemi sunuyor. Bu sayede akıcı bir kullanım elde eden kullanıcılar, 10 yıllık bilgisayarlarda bile akıcı çalışma deneyimi elde edebiliyorlar. Neverware, Google'ın da desteğiyle birlikte teknolojisini sadece okullarda kullanılmanın dışına çıkararak işletmelere de aynı çözümleri sunma kararı aldı. Halk destekli bir proje halinde olup ikinci aşama destek toplamadayken Google'dan gelen maddi destek, firmanın bu destek aşamasını sonlandırmasına imkan sağladı ve yakın zamanda faaliyetler başlayacak.

Bir çok analist tarafından büyük firmaların eski donanımları kullanmayacağını ve bu donanımların uyumluluk ve güvenlik sorunları oluşturacağını ifade ederek eleştirilen Neverware, donanımlarını yenileyecek küçük işletmeler için oldukça önemli bir seçenek ve belki de hayat kurtarıcı olabilir. Girişimin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.