'Multiplayer Online Battle Arena' olarak adlandırılan çevrimiçi çok oyunculu savaş arenaları, oyuncuların belirli bir harita üzerinde ve genellikle 5 kişilik gruplar şeklinde karşılaştıkları oyun türüdür. Real Time Strategy yani Gerçek Zamanlı Strateji türüne gerek kamera açıları gerekse oynanış dinamikleri ile oldukça benzer. RTS türünün yanı sıra karakter geliştirme özellikleri ile RPG türünden de izler taşır.
Öyle ki bu oyun türü ilk olarak Blizzard’ın RTS türündeki oyunu Starcraft’ın Aeon of Strife isimli oynanış modunda görülmüştür ve daha sonra oyunculardan aldığı olumlu tepkiler sayesinde tamamen apayrı bir oyun türünü meydana getirmiştir. Günümüzde oyuncular tarafından oynanan oldukça popüler birçok MOBA oyunu var. Bunlara en güzel örnekler ise; League of Legends, Heroes of the Storm, Defence of the Ancients, Heroes of Newerth, Dota 2 verilebilir. MOBA türündeki oyunlar günümüzde hızla artmaktadır ve daha geniş kitlelere yayılmaktadır. Ancak öyleleri vardır ki, MOBA denilince geçmişe dair ilk onlar aklımıza gelir.
İşte geçmişin en popülerleri olarak adlandırılan bazı MOBA’lar:
- Demigod
- Bloodline Champions
- Guardians of Middle-earth
- Monday Night Combat
- Super Monday Night Combat
- Dawngate
- Strife
- Heroes of Newerth
- Avalon Heroes
- Warhammer Online: Wrath of Heroes
- Warhammer 40,000: Dark Nexus Arena
- Master X Master
- Fates Forever
- Adventure Time: Battle Party
- Herzog Zwei
- AirMech
- Minions
- Infinite Crisis
- Sins Of A Dark Age
Peki bu oyunlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aralarında oynadıklarınız veya duyduklarınız var mıydı?