Bildiğiniz gibi bir dönem çevrimiçi çok oyunculu savaş arenaları (MOBA) oldukça popülerdi. Şimdilerde yerini yenilerine bırakmış olsa da, gelin eskide kalan bu oyun platformlarını bir analım.

'Multiplayer Online Battle Arena' olarak adlandırılan çevrimiçi çok oyunculu savaş arenaları, oyuncuların belirli bir harita üzerinde ve genellikle 5 kişilik gruplar şeklinde karşılaştıkları oyun türüdür. Real Time Strategy yani Gerçek Zamanlı Strateji türüne gerek kamera açıları gerekse oynanış dinamikleri ile oldukça benzer. RTS türünün yanı sıra karakter geliştirme özellikleri ile RPG türünden de izler taşır.

Öyle ki bu oyun türü ilk olarak Blizzard’ın RTS türündeki oyunu Starcraft’ın Aeon of Strife isimli oynanış modunda görülmüştür ve daha sonra oyunculardan aldığı olumlu tepkiler sayesinde tamamen apayrı bir oyun türünü meydana getirmiştir. Günümüzde oyuncular tarafından oynanan oldukça popüler birçok MOBA oyunu var. Bunlara en güzel örnekler ise; League of Legends, Heroes of the Storm, Defence of the Ancients, Heroes of Newerth, Dota 2 verilebilir. MOBA türündeki oyunlar günümüzde hızla artmaktadır ve daha geniş kitlelere yayılmaktadır. Ancak öyleleri vardır ki, MOBA denilince geçmişe dair ilk onlar aklımıza gelir.

İşte geçmişin en popülerleri olarak adlandırılan bazı MOBA’lar:

Demigod

Bloodline Champions

Guardians of Middle-earth

Monday Night Combat

Super Monday Night Combat

Dawngate

Strife

Heroes of Newerth

Avalon Heroes

Warhammer Online: Wrath of Heroes

Warhammer 40,000: Dark Nexus Arena

Master X Master

Fates Forever

Adventure Time: Battle Party

Herzog Zwei

AirMech

Minions

Infinite Crisis

Sins Of A Dark Age

Peki bu oyunlar hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Aralarında oynadıklarınız veya duyduklarınız var mıydı?