Hezarfen Havacılık Zirvesi 20 Mayıs'ta Eskişehir'de!

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü her sene gerçekleştiriği etkiliğin 2017 basamağında uzay ve havacılığın uzman simalarını, meraklılarla bir araya getirecek.

Hezarfen Havacılık ve Uzay Kulübü her sene farklı havacılık konularına değinmek ve meraklıları konunun uzmanlarıyla bir araya getirmek için yaptığı Hezarfen Havacılık Zirvesi'ne bu yıl da devam ediyor. Bu sene düzenlenecek olan Hezarfen Havacılık Zirvesi (HHZ’17) havacılık ve uzay dalında her biri kendi alanında başarılı işlere imza atmış konuşmacılara yer verecek.

Kulüp, daha önce düzenlediği Hezarfen Havacılık Günleri, Hezarfen Savunma Sanayii Günleri, Havacılık Vadisi, Gökyüzünde İnsansız Gelecek ve Gök Mavide Saklı Spor gibi etkinliklerle de havacılık ve uzay sektöründeki öncü firmalarla öğrencileri bir araya getirmişti. HHZ’17 etkinliğinde Can ÇITAK (Roketsan-Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği Uzmanı), Dilek Başaran Bil (DB MARS Bilişim Tek. ve Savunma San. - Genel Müdür/Teknik Lider), Özgecan Yıldız (Hava İkmal Uzmanı), Ali Açan (THK Pilotu), Muhammed Yılmaz (Habertürk Havacılık Editörü), Necmi Kara (TAI - Üretim Mühendisliği Şefi), Prof. Dr. Yurdanur Tulunay (ODTÜ - Havacılık Mühendisliği) gibi alanında uzmanlar bulunacak.

Webtekno olarak sponsoru olmaktan mutluluk duyduğumuz etkinlik sırasında çekilişler de düzenlenecek. Hedyeler ise şu şekilde sıralanıyor:

2 kişiye ELBA Havacılık'tan uçuş

1 kişiye ELBA Havacılık'tan havacılık kampı

2 kişiye Melih Cemal KUŞHAN - A dan Z ye Dünya Uçakları,Helikopterleri ve İnsansız Hava Araçları kitabı

1 kişiye Statik model uçağı eğitimi

2 kişiye Social'dan 100 TL'lik hediye çeki

3 kişiye THK'dan planörle uçuş

25 kişiye THK'dan ATA modeli uçak maketi

Katılımcılara ve etkinliği düzenleyen öğrenci arkadaşlarımıza havacılık kariyerlerinde başarılı uçuşlar dileriz :)