ESPN, İlk Formula 1 Deneyiminde Skandal Bir Yayına İmza Attı

Araba tutkunlarının her yıl merakla izlediği Formula 1'in yarış pilotu Kevin Magnussen'in yarış dışı kalması anında reklam girmesi dolayısıyla ESPN, izleyicilerinden özür diledi.

Çoğumuzun çocukluğundan beri çerezini cipsini alıp televizyon başında zevkle seyrettiği ve dünya çapında tonla hayrana sahip Formula 1 yarışlarının 2018 sezonu, geçen haftasonu Avustralya'da başladı. Liberty Media'nın ikinci sahipliğindeki, Formula 1 yarışlarında bu sezon da yarışlarda birkaç önemli değişiklik oldu.

Liberty, 2011'den itibaren ESPN ile Formula 1 yarışlarını yayınlamak için sözleşme imzalamıştı. ESPN, Liberty'e yayın hakları için hiçbir para ödemiyor olmasından dolayı, US F1 yayınlarının, NBC'deki yayınlar kadar kesintiye uğrama ihtimali neredeyse hiç mevcut değildi. Ancak yayın, pek de izleyicilerin beklediği gibi geçmedi.

Pazar günü olan yarış yayını epey kötü gitti. ESPN, yayın öncesinde olan gösterinin ilk 20 dakikasını yayınlamadı. Yarışı takip etmeye çalışan herkes epey zor dakikalar geçirdi. Sık sık yayınlanan reklam araları yüzünden izleyiciler, hem ABD merkezli Haas otomobillerinin yarış dışı kalmasını hem de yarışın en önemli dakikalarını kaçırdı.

Yarış sonrası ESPN izleyicilerden, "İlk F1 yayınımızın istediğimiz kadar kolay gitmediği için üzgünüz. Aynı sorunun gelecekte oluşmasını önlemek için adımlar atıyoruz. Hayranlarımıza ve Formula 1'e olan inanılmaz tutkularınız teşekkür ederiz." diyerek özür diledi.