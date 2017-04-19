eSpor, Olimpiyat Oyunlarına Dahil Olabilir!

eSporun hızlı büyüyüşü devam ediyor.

Her geçen gün popülerliği dünyanın dört bir yanında artan eSpor konusunda ülkemizde de önemli spor kulüpleri yatırımlarını giderek arttırmakta.

Dünya genelinde hem oyuncu sayısını, hem de takipçi sayısını hızlı şekilde arttıran eSpor, hali hazırda çoğu ülkede resmi federasyonları ile birlikte çeşitli şekillerde faaliyet gösterir durumda. Fakat eSpor hakkında son konuşulan şeyler, bu spor dalının zirvesi olabilir.

Compete'in haberine göre eSpor, 2022 yılında düzenlecek Asya Oyunları'nda, bildiğimiz klasik olimpiyat branşları gibi bir branş olabilir. Yani bu da eSpor olimpiyatlarında ilk üçe girenlerin madalya alacağı anlamına geliyor. Asya Olimpik Konseyi'nin bu konuda resmi bir açıklama yaptığı da Compete'in sunduğu haberde yer almakta.

Tabii 2022 yılından önce eSporun kendini kanıtlaması gereken bazı turnuvalar var. Bunlar 'Asian Indoor' ile 'Martial Arts Games' turnuvları ki bu turnuvalardan birine daha önceden FIFA 17 müsabakaları resmi olarak dahil olmuştu.

Asya Olimpik Konseyi bir süre önce Alisports şirketi ile ortaklığını duyurmuştu. Söz konusu Çin merkezli şirket bir süre önce, eSpor'u Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin resmi olarak tanıması için çalışmalar yürüten Uluslararası eSpor Federasyonu'na 150 milyon dolarlık yatırımı ile gündeme gelmişti.