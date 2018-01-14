Esra Erol Black Mirror'da!

Geçtiğimiz günlerde 4. sezonu yayınlanan ve diğer sezonları gibi çok beğenilen Netflix'in orijinal yapım dizisi Black Mirror'un Türkiye reklamında Esra Erol oynadı.

Türkiye pazarına gireli kısa bir süre olmasına rağmen Netflix, ülkemize özgü işler yaparak oldukça dikkat çekiyor. Henüz yerli bir dizi ortaya çıkarmasalar da ülke gündemini dönem dönem meşgul etmiş birçok ismi kullanarak lokalleşme yoluna gidiyor. Hatırlayacağınız üzere daha önce Stranger Things için Sadettin Teksoy'u reklamında oynatan Netflix, bu kez de gündüz kuşağı programlarının sevilen kadın sunucusu Esra Erol'ü Black Mirror için kameranın karşısına geçirdi.

Diğer yandan yine oldukça beğenilen bir yapım olan Bright için de oldukça etkileyici bir reklam filmi hazırlanmıştı. Son olarak sanırım Türkiye için ne yapılabilir diye düşünen dev yeni medya şirketi, tam da bu sezonki bir bölüme uygun bir konsept bulmuş.

Hatırlayacağınız üzere 4. sezon dahilinde olan Hang the DJ bölümünde bireyler bir çöpçatanlık programı dahilinde tanışıyorlar ve belirli bir süre onlarla vakit geçiriyorlar. Tinder'a benzetebileceğimiz bu uygulama kişilerin gelecekte kuracağı ailenin oluşmasına aracı oluyor. Sanırım konu eş ya da evlilik olunca Esra Erol'den popülerini bulmak da zor oluyor. Her ne kadar Black Mirror teknolojisinden daha geride de olsa Esra Erol da bozulmuş bir geleceğin parçası olarak göze çarpıyor. Bu arada Waldo'ya da bir selam çakılmış.