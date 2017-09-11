Esra Erol'un Uyanıklığı Başına Bela Olabilir!

Evlendirme, evlileri barıştırma ve izdvaç formatı altında geçen bütün formatların yasaklanmasından sonra Esra Erol yeni bir formatla karşımıza çıkmıştı. Yeni formatın "adli olayları çözme" olarak belirlenen programında Erol eski programında evlendirdiği bir çifti canlı yayında barıştırınca rakip kanallar ATV ve Esra Erol'u RTÜK'e şikayet etti.

Hatırlarsanız yeni kış sezonundan önce RTÜK evlendirme, izdivaç ve barıştırma adı verilen ve benzer tüm formatların yasaklanacağını duyurmuştu. Tüm televizyon kanalları RTÜK'ün uyarısı üzerine tüm bu formatlı televizyon programlarını kaldırtmıştı. Yeni sezonda ise en çok Esra Erol'un ne yapacağı merak konusuydu. Esra Erol'da ATV'de başlayan "adli olayları çözme" olarak formatını adlandırdığı bir programa başlamıştı.

Ancak yeni sezonda Esra Erol bu yeni yasağı uymayıp, tabiri caizse uyanıklık yaptı. Formatını farklı olarak gösterdiği yeni televizyon programında Esra Erol, geçen sezonda sona eren izdivaç programında evlendirdiği ve şu an kavga ettiği iddia edilen Caner-Berke çiftini canlı yayında barıştırdı. RTÜK'ün yasağını ihlal etmekle suçlanan Esra Erol'a ise büyük yaptırımlar yolda.

Milliyet Gazetesi'nin köşe yazarı Ali Eyüboğlu'nun iddiasına göre Esra Erol'u ve ATV'nin kanal yöneticilerini diğer kanallar RTÜK'e şikayet ettiler. RTÜK'ün uyarısından sonra gündüz kuşağında yüksek reytingler alan evlilik programlarını kaldırmak zorunda kalan bir çok kanal yöneticisi, Esra Erol'un böyle bir ayrıcalığa mı sahip olduğundan şikayetçi.

"Sözcü Gazetesi'ne göre Esra Erol'un yeni programının formatı Ana Haber programlarıyla resmi olarak aynı gözüküyor"

Evlilik programlarının gidişatı görünüşe göre hiç dönmeyecek seviyede yayından kaldırılmak olmaya adım adım yaklaşıyor gibi gözüküyor. Toplumun farklı bir çok kesiminden epeyce eleştiri alan bu formatın yerine getirilen formatlara ise televizyon kanalları izdivaç programları kadar reyting almamasından şikayet ediyorlar. Bakalım RTÜK ve TV kanalları arasındaki bu "izdivaç formatı" ile ilgili daha neler duyacağız?