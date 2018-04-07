Oreo Güncellemesi, Essential'a Bluetooth 5.0'ı Getiriyor

Essential PH-1, geçen ay Android 8.1 Oreo'ya bir güncelleme aldı. Daha önce Android Nougat'ta olan PH-1, dün, Nisan güvenlik yamasına ve Bluetooth 5.0’ı getiren yeni güncellemesine kavuştu.

Güncelleme 127MB büyüklüğünde olup, güvenlik paketinizi ve sisteminizi Nisan ayına optimize ediyor. Farklı değişiklikler ve düzeltmeler de var ancak en büyük yeniliğin Bluetooth 5.0'ın resmi olarak onaylanmış ve kullanıma hazır olması diyebiliriz.





Bluetooth 5.0, kablosuz teknolojinin en son sürümü olmakla beraber, birçok yeni özelliğin de temeli oluşturmakta. Artık telefonunuzu aynı anda birden fazla hoparlöre veya kablosuz kulaklığa eşleştirebileceksiniz. Böylece, sesi iki hoparlöre aktarabilir veya farklı ses kaynaklarını iki hoparlör / kulaklığa aktarabileceksiniz.

Bluetooth 5.0 ayrıca menzil konusunda da hatırı sayılır bir adım atarak menzilini 240 metreye çıkarmış durumda, hızı ise tam 2Mbps.

Şimdilik elde edilen yenilikler bu kadar. Ancak bu, gelişimin duracağı anlamına gelmiyor, bu konuya dair yeni ve güncel haberler ile karşınızda olmaya devam edeceğiz