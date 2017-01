Essential'ın Üst Seviye Telefonunun Özellikleri Ortaya Çıktı!

Essential, tam anlamıyla gümbür gümbür geliyor.

Dün sizlere Android Inc.'in kurucularından Andy Rubin'in Google'dan ayrıldıktan sonra bünyesine dahil olduğu Essential Products Inc. ile üst seviye bir cihaz geliştireceğinden bahsetmiştik.

Essential'ın söz konusu cihazı, sektörde oldukça iddialı bir konuma gelebilir. Bunun sebebi ise ise şirketin 40 kişiden oluşan mobil cihaz ekibini Apple ve Google'dan toplamış olması.

Essential'ın, Apple'ınkine benzer 3D-Touch özelliği ve manyetik şarj ile aksesuarları üzerinde çalıştığı ve telefonun iPhone 7 Plus'tan bile daha büyük, çerçevesiz ekran ve seramik arka gövdeye sahip olacağı gibi söylentiler daha önceden ortaya çıkmıştı.

Şimdi ise telefonda olacağı söylenen bazı özellikler ortaya çıkmış durumda. Özelliklerinden geldiği yer ise Foxconn. Cihazın montajı konusunda Essential ile görüşmeler halinde olduğu konuşulan Foxconn'a göre, FIH-PM1 model numaralı cihazda 5.5-inç ekran, 8 çekirdelik 1.9GHz hızında Qualcomm Snapdragon 835 çipset, 4GB RAM ve Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonu olacak.

Merakla beklenen cihazın bu yılın ortalarında görücüye çıkacağı söylenmekte.