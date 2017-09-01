Essential 360 Derece Kamera Aksesuarından İzlenimler

Essential'ın arka yüzün üst tarafına konumlandırdığı 360 derece kamera, gerek çekim kalitesi, gerekse kullanım kolaylığıyla mevcut bir çok kameraya fark atıyor.

Essential’ın yeni telefonunun arka yüzünde veri ve güç aktarımı yapabilen özgün bir giriş var. Bu tip ilk aksesuar olma özelliğini taşıyan şey, canlı görüntü ve video çekimlerini oldukça küçük bir paket halinde yapmanızı sağlayan Essential’ın kendine ait 360 kamerası. Essential 360 kamera, piyasada mevcut 360 kameralardan çok daha küçük bir boyutta olması nedeniyle telefonunuzla birlikte gittiğiniz her yere götürebileceğiniz, taşıması kolay bir kamera.

Yakın bir zamanda ön sipariş veren tüketicilere gönderilecek olan kamerayı denemek için bir şansımız oldu. Bu küçük kamera bir çantaya ya da cebe kolayca sığabiliyor ve aynı zamanda Essential telefonunun arka yüzünde ayrılan yerine rahatça oturuyor. Aynı zamanda manyetik güç de kameranın düşmeyeceği hissini veriyor size. Aynı zamanda istediğinizde kamerayı da rahatlıkla çıkarabileceğiniz şekilde tutuyor kamerayı söz konusu mıktanıs gücü.

Kamerayı Essential Phone’un arkasına taktığınızda içinde yerleşik kamera uygulaması çalışmaya başlayarak 360 dereceli çekim moduna geçiyor. Kamerayı çıkarınca da uygulama otomatik olarak devreden çıkarıyor.

Varsayılan ayar olarak uygulama, fotoğraf çekimi modunda devreye giriyor. Sanal fotoğraf deklanşörüne basarak, fotoğraf çekimlerinizi yapabiliyorsunuz.Yaptığınız çekimi genel olarak değerlendirmek isterseniz, parmağınızla resimleri canlı ön görünüm modunda çevirebiliyorsunuz. Böylece resim çekmeden önce çekeceğiniz şeyin neye benzeyeceğine dair bir fikir edinmiş oluyorsunuz.

Deklanşörün hemen yanındaki kırmızı daireye tıkladığınızda video çekimi moduna geçiş yapıyorsunuz. Yani video kaydı tek bir tık ötenizde. Video çekiminde de çevreyi görmeniz için aynı şekilde sağa sola çevirme özelliği mevcut. Görüntüleri mevcut 210 dereceli iki adet kamerasıyla canlı olarak bir araya getiren kamera böylece çektiğiniz şeyi gerçek zamanlı olarak ön görüntüleme yapmanızı sağlıyor.

Netice itibariyle Essential’ın 50$’a sattığı bu kamera, piyasadaki daha pahalı ve büyük ölçekli üçüncü parti kameralara oranla oldukça makul. Essential telefonunda aynı zamanda ısı yönetimine yardımcı olacak bir de küçük fan var.