Essential PH-1, 25 Ağustos Etkinliğinde Gösterilecek

Essential'ın gecikme üstüne gecikme alarak sürekli tepki çeken telefonu PH-1, 25 Ağustos'ta ilk bakış amaçlı bir etkinlikte görücüye çıkarılacak.

En son açıklamasında gecikmelerle gündemde olan Essential PH-1 için çıkış tarihi haftaya kesinleşecek diyen Essential ekibi, yeni bir etkinlik davetiyle bu süreyi boş geçirmemek istiyor.

Bu "ilk görüş" etkinliğinde telefonu inceleyip kullanma şansı bulacak olan medya temsilcilerinin yanı sıra sıradan kullanıcılara da davetiye gönderilmiş durumda. Aynı etkinlikte yine telefonla birlikte çıkarılacak olan 360 derece kamera da gösterilecek.

Şimdilik kullanıcıya odaklı görünen 25 Ağustos'ta ABD Los Angeles'da akşam 6 ile 8 arasında gerçekleşecek etkinliğe mümkünse siz de bir uğrayıp selam verebilirsiniz.