Essential Phone, Android P ile Kendini Affettirecek

Son dönemde yazılımsal anlamda birçok hata barındıran Essential PH-1 cihazı, Android P Geliştirici Önizlemesi ile hatalarını birbir telafi etmeye başladıklarını müjdeledi.

Essential, bir süredir PH-1 cihazına dair yazılım anlamında birçok sorunla boğuşuyor, cihaza dair şikayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Fakat şirket, bu durumdan yılmayarak seri güncellemeler ile hatasını telafi etmeye ve başarılı bir hizmet sunmaya var gücüyle çabalıyor. Tüm bu negatif durumlara karşı pozitif kalmayı başaran şirket, Android P Geliştirici Önizlemesinde bir dizi güncelleme desteği sunarak kullanıcılarına yenilikler getiriyor.

Essential cephesinden gelen bir tweet, bu geliştirme karşısında büyük heyecan duyduklarını ve krizi atlatmak üzere olduklarını müjdeledi. Bahsi geçen tweet'de: ‘Bugün, OTA aracılığıyla yeni bir Android P geliştirici Önizlemesi sunmaktan büyük bir heyecan duyuyoruz. Yeni ön izleme, Bluetooth ve Karanlık Mod çatısı altında birçok iyileştirmeyi barındırıyor’ sözleri ile kullanıcılarının yanında olduklarını belirtti.

Bu devasa bir güncelleme ya da düzeltme olmasa da Essential’in hala kendilerini daha iyi yapmak için bir çaba içerinde olduğunu gözlemleyebilmek, şirketin imajına büyük bir artı katıyor. Şirketin iki yıl daha benzer güncellemeleri yapacağına dair söz verdiğini düşünürsek önlerinde bu kötü imajı düzeltmek için yığınla zaman mevcut. Ancak yine de son kararı tabii ki siz değerli tüketiciler veriyor olacaksınız.