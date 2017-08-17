Essential PH-1 Sonunda Satışa Çıkarıldı!

Essential'ın aylardır ertelenen akıllı telefonu PH-1, sonunda üç farklı platformdan bugün satışa çıkarıldı.

Bir kaç aylık tartışmalı ve sıkıntılı sürecin ardından nihayet Essential Phone satışa çıkarıldı. Andy Rubin'in çerçevesiz akıllı telefonu farklı platformlardan 699 dolara satılıyor.

Şimdilik sadece "Black Moon" rengi satışa açık olan ve gönderilen akıllı telefonun beyaz rengi hala bir kaç hafta ileride görünüyor. ABD'de yaşayanlar için cihazı üç kanaldan satın almak mümkün. Bu kanallardan ilki Essential'ın kendi internet sitesi. Bu platformda SIM kilitsiz şekilde sipariş ederken normal değeri 199 dolar olan 360 derece kamera aksesuarını da 50 dolara sipariş etmek mümkün. Bunun yanında iki yıllık uzatılmış garanti ise toplam 99 dolara mal oluyor. Siparişi başka platformdan vermek isteyenlerin önünde ise Amerika operatörü Sprint ve BestBuy seçenekleri bulunuyor.

Kanada'dan cihaza sahip olmak isteyen müşteriler ise TELUS üzerinden cihaza sahip olabiliyorlar. Dünya genelinde cihazın satışı gördüğünüz gibi yapılmasa da 1 Eylül'den itibaren kargolanmaya başlanacak Amazon ön siparişleri şimdiden alınmaya başlandı.

Telefon hakkında en önemli gelişme ise şu oldu. PH-1'e Google'ın Nexus ve Pixel modellerine sunduğu gibi yazılım desteği sunacağının sözünü veren Essential, cihazına 2 yıl Android sürümü güncellemesi, 3 yıl da güvenlik paketi güncellemesi verecek.

Ülkemize dışardan şahsen gidilmedikçe zor olan telefon getirtme işlemi, bu telefon ile de herhangi bir değişikliğe uğramayacak. ABD'de bir tanıdığınız aracılığıyla ulaşabileceğiniz telefonun ülkemizin şebekesine uyum sağlaması için de biraz yazılımıyla haşır neşir olmanız gerekebilir.