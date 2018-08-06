Essential Phone'a Android 9 Pie Güncellemesi Geldi

Henüz bugün tanıtılan Android 9 Pie, ilk olarak Pixel cihazları için kullanıma sunulmuştu. Tanıtımın ardından Essential Phone cihazlarına da güncelleme geldi.

Bugün itibariyle resmi olarak tanıtılan Android 9 Pie, Pixel cihazların ardından Essential Phone için de kullanıma sunuldu. Diğer üreticileri utandıracak olan bu güncelleme hızı, beklenen satış rakamlarına ulaşamayan Essential'ın cihazdan vazgeçmediğini ortaya koymuş oldu.

"Android 9 Pie güncellemesini tanıtıldığı gün yayınlamaktan gurur duyuyoruz. Güncelleme için hemen telefonunuzu kontrol edin." şeklinde bir açıklama yayınlayan şirket, mali olarak zor durumda olmasına rağmen kullanıcılarının yanında durmaya devam ediyor. Android'in kurucusu olan Andy Rubin tarafından kurulan Essential tarafından ikinci model için haber beklerken, şirketin tamamen satılacağı bilgisi ortaya çıkmıştı.

Maddi sıkıntıları olmasına rağmen bu kadar hızlı bir şekilde güncellemeyi kullanıcılarına sunan şirket, bu konuda Samsung, LG ve HTC gibi rakipleriyle kıyaslamaya kapalı bir şekilde çok daha hızlı. Hatta güncelleme konusunda oldukça iyi olarak bilinen OnePlus bile Android 9 Pie sürümünü sonbaharın sonunda kullanıcılarına sunmayı planlıyor.

Çok önemli yenilikler getiren Android 9 Pie, Google'ın makine öğrenimi üzerine yoğunlaştığını bizlere gösteriyor. Adaptif batarya gibi özelliklerin yanı sıra iPhone X tarzı kaydırma hareketleriyle kullanım imkanı sunan Android 9 Pie, çentik desteğiyle birlikte geliyor.