Essential Phone’a Dudak Uçuklatan İndirim!

2017’nin akıllı telefon piyasasında en iddialı cihazlardan birisi olan, Google’ın eski çalışanı ve Android’in kurucusu Andy Rubin’in kendi şirketi tarafından çıkartılan Essential Phone, amiral gemilerin gölgesinde kaldı. Nam-ı diğer “temel telefon” artık 200 dolar daha ucuz.

Samsung, bundan daha birkaç ay önce Galaxy S serisinin 8. cihazını piyasaya sürdüğünde ve Apple’ın sessizliğini ne zaman bozacağına dair net bir bilginin bulunmadığı dönemde, Essential Phone adında iddialı bir cihaz gördük. Telefon gerek tasarımı, gerek amiral gemisi kıvamındaki teknik özellikleri ve çerçevesiz ekranıyla yılın en iddialı ürünlerinden birisi oldu. Sadelik konusunda devrim yaratan cihazın gövdesinde bir marka logosu ya da ibaresi bile bulunmuyordu.

Eski Google yöneticilerinden ve şimdilerde bu harika cihazı tasarlayıp piyasaya süren şirketin sahibi olan Andy Rubin, başarısıyla büyük yatırımlar aldı. Bir dev olmak adına her şey tamam gibi gözüküyordu. Gerçekten iyi bir telefon, güçlü sermaye ve orta seviye de bir dağıtım ağı beklentileri yükseltti. 699 dolarlık ABD fiyatıyla Essential Phone ilk etapta tepki toplasa da bu, onun henüz yeni oluşundandı.

Kimileri Essential Phone’unun rekabette ana akım amiral gemilerine kafa tutacağını savundu. Kimileri ise beklenmedik ölçüde başarısız bir macera yaşayacağını dile getirdiler. Şimdilerde Apple’ın iPhone’ları yerine Google’ın Pixel 2 serisine rakip olması beklenen cihazın fiyatında büyük bir indirim yapıldı.

699 - 499 = 200 dolar! İndirime bak:

Piyasaya yeni giren bir firmanın rekabetteki tek avantajı günümüzde düşük fiyat uygulamalarıdır. Açıkçası Essential Phone, rakiplerine kıyasla 699 doları hak etse de, ilk etap tüketiciye ucuz satılmalıydı. Bunun en güzel örneğini Xiaomi’de görüyoruz. 200 dolar birden indiririm yapılmasının mantığını burada arayabiliriz.

Üstüne üstlük bu işe yeni uyanan firmadan yapılan açıklama şöyle oldu: “İlk ürünümüzü insanlara daha kolay ulaştırmak, bizi tanımalarını sağlayacaktır.” Günaydın. Sen bunu kabul edene kadar, ne telefonlar çıktı ve kim bilir kaç milyon sattılar.

Kendine has bağlantı noktaları ile çalışan kulaklık ve 360 derecelik kamerasının da bulunduğu Essential Phone, bu agresif fiyat düşüşünden sonra ne kadar satacak göreceğiz. Ancak tüketicinin güvenini sarsan bir hareket olduğu kesin. İnsan iki gün önce bu telefonu alsa, bugün küfrü basar doğrusu. Zaten Rubin’in kulakları çok çınlamıştır.

Diğer yandan böyle radikal fiyat değişimleri marka itibarı açısından da zedeleyicidir. Eğer Apple, iPhone X’u düşük fiyatlı olarak piyasaya sunsaydı, böyle başarılı olamazdı. Akıllı telefon tüketicilerinin yaptığı tercihlerin çoğu fiyatla ilgilidir. Umarız Essential Phone bizi yanıltır, zamanla göreceğiz.