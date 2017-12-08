Essential Phone'a 360 Derece Canlı Yayın Desteği Geldi

Essential Phone'un, modüler 360 derece kamerasına, Facebook Live ve Youtube Live üzerinden canlı yayın yapma özelliği getirildi.

Essential Phone yani Essential PH-1 bizce bu yılın cidden en cesaretli ve en çok teknolojik yeniliği sağlayan akıllı telefonlarından biriydi. Ancak hem markanın ilk telefonu olmasından, hem de çok yüksek üretim yapamadığı için ABD pazarı dışına fazla çıkamayan telefon, iPhone X ve Note 8 gibi telefonların biraz gölgesinde kaldı. Bu anlamda da çıktığından bu yana fazla iyi bir satış grafiği de gösteremedi.

Ancak cihazın en güçlü yönlerinden biri olan 360 derecelik modüler kamera eklentisine her geçen gün geliştirmeler yapılmaya devam ediyor. Şimdi de Essential'ın kamera yazılımına doğrudan Facebook Live ve Youtube Live üzerinden 360 derecelik canlı yayın yapabilme özelliği geldi. Tabii ki bunun için telefona sahip olmanız dışında, 360 derecelik kamera eklentisine de sahip olmanız gerekiyor.

Cihaz daha geçtiğimiz aylarda 700 dolarlık fiyatından inanılmaz bir indirim yaparak 499 dolarlık bir fiyata inmişti. Bakalım indirimle beraber cihaza her gün geliştirilen özelliklerle birlikte, Essential istediği satış rakamlarına ulaşabilecek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Essential kritik hatayı Dünya pazarına açılmayarak yapıyor gibi gözükmüyor mu?