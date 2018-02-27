Essential Phone'a Kamera Güncellemesi: "Minik Gezegen"

Essential Phone oldukça sınırlı sayıdaki kullanıcılarını umursayarak, kamera uygulamasında oldukça güzel bir güncellemeye gitti.

Android'in yaratıcısı olan Andy Rubin tarafından tasarlanarak geçtiğimiz sene piyasaya çıkan ve satış rakamları açısından adeta tepe üstü çakılan (bu ay içerisinde 90.000 bandına yeni ulaşmıştı) Essential Phone, geçtiğimiz aylarda fiyatını neredeyse %50 oranında düşürmesine rağmen beklediği başarıya ulaşamamıştı.

Bununla birlikte kullanıcılarına güncellemeler sunmaya devam eden Essential, son olarak cihazın kendi kamera uygulamasını güncelleyerek 'Tiny Planet' yani 'Minik Gezegen' adında yeni bir özelliği devreye soktu. Bu mod sayesinde kameranızla fotoğraf çekeren çevrenizi küre şeklinde bir gezegen gibi göstererek, kendinizi de bu panaromik fotoğrafın merkezine alabiliyorsunuz.

Merak etmeyin; oldukça renkli ve hoş görünen fotoğraflar çekebileceğiniz bu özelliğe sahip olmanız için Essential Phone'a sahip olmanız şart değil. Android kullanıcıları için Google Play Store'da yer alan Tiny Planet FX Pro isimli uygulama da bu tür fotoğrafları çekebilmeniz için biçilmiş kaftan. Buradaki tek unsur, yazılımın 6.99 Tl'lik fiyatı. Eğer ki bu fiyatı gözden çıkarırsanız, siz de bu tür fotoğraflar çekebilirsiniz.