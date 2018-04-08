Essential Phone'dan "Çentik" Kullanımı Opsiyonu

Eski Google mühendislerinden ve Android'in en önemli isimlerinden birisi olan Andy Rubin tarafından Essential Phone, geçtiğimiz günlerde gelen güncellemeyle birlikte tam ekran oyunlarda çentik kısmının kullanımına olanak sağlıyor.

Yeni nesil telefonlarda bir anda moda olan (Essential Phone öncülerindendir) çentik, kullanıcılar açısından hala alışılmış bir durum değil. Birçok iPhone X kullanıcısı tarafından işlevsel olarak nitelendirilse de şarj göstergesi, çekim gücü ya da herhangi birkaç simge dışında işe yarayan bir kısmı bulunmuyor. Zira film izlerken ya da oyun oynarken çentikli ekranın neredeyse hiçbir esprisi kalmıyor. Bu bağlamda karşınıza iki yol çıkıyor: Ya görüntü telefonun doğal sınırlarına kadar gidecek ya da çentikten itibaren ekran kesilecek.

Herkesin hangisinin daha iyi olduğu hakkında bir fikri var, ama Essential'ın yeni özelliği herkesi bu yolları seçme özgürlüğü sunuyor. Telefona özellik geçtiğimiz günlerde yayınlanan Oreo 8.1 güncellemesiyle birlikte geldi ve adına "Temel çentik ayarları" ismi verildi. Bu seçeneklere ulaşmak için ise kullanıcıların, Ayarlar > Sistem > Geliştirici Seçenekleri > Temel Çentik Ayarları'na gitmesi gerekiyor.

Belirtilen ayarlara gelen kullanıcıların karşısına 3 seçenek çıkıyor ve bu seçeneklerden istenilen varsayılan olarak ayarlanabiliyor. Bu seçeneklerden "Temel önerilen", şirketin uygulama bazında tercih ettiği ayarları temsil ediyor. Muhtemelen Essential, bazı uygulamaların çentikli ekranda nasıl çalıştığını test ederek bu seçeneği belirledi. Karşınıza çıkan diğer iki seçenek, yukarıda belirttiğimiz gibi gayet açıklayıcı ifadelere sahip; "Çentik alanını görüntülerde kullanmayın" ve "Her zaman çentik alanını kullan". Ayrıca uygulama başına da özel olarak seçenekleri tercih edebiliyorsunuz. Örneğin, Netflix'te ekranın kenarına video verilebiliyor. Ancak ne yazık ki YouTube'da bu özellik henüz kullanılamıyor.