Essential Phone, En Az 3 Yıl Android Desteği Sunacak!

Andy Rubin'in liderliğinde Essential Phone, normalde 2 yıl sonra işletim sistemi desteği kesilen telefonların aksine daha uzun süreler boyunca destek verecek.

Birkaç ay önce tanıtımları sırasında piyasaları sallayan Essential Phone, Sprint, Amazon ve Essential’in kendi mağazasında ön siparişe açıldı. Telefonu tanıyan birçok insan ön siparişlere akın etmiş olsa da tanımayanlar için Essential Phone’un diğer amiral gemilerinden farklı olduğunu gösteren upuzun bir blog yazısı yazıldı.

Blog yazısında dikkat çeken ufak bir metin vardı ki, tüm telefon sektörünün seyrini değiştirebilir. Yazıda, “Telefonların her yıl modası geçmemeli” yazısı, Essential Phone’un diğer telefonlar gibi 2 yılın ardından işletim sistemi desteğini kesmeyeceğini gösteriyor. Samsung, LG gibi telefon üreticileri telefonlarına yalnızca 2 yıl yazılım desteği veriyorlar.

Essential Phone, yayınladığı yazısıyla bunun kendi telefonları için geçerli olmayacağını belirtti. Bu durum çok önemli, çünkü birçok kullanıcı bu sorundan dolayı farklı telefonlar tercih ediyor. 2 yıl yerine 3 yıl Android desteği alan bir telefon, rakipleri karşısında öne geçebilir ve rekabet ortamında diğer üreticileri de bu işlemi yapmaya maruz bırakabilir.

Essential, iki yıl sonra Android güncellemesi yapacağının sözünü vermesinin dışında, en az 3 yıl boyunca güvenlik güncelleştirmelerinin de sözünü verdi. Yani telefonunuz 3 yıl boyunca bir güvenlik ekibinin sürekli çalışarak güncellediği yazılımlarla korunacak. Essential bu vaatlerini gerçekleştirirse -ki öyle gözüküyor-, Samsung gibi telefon üreticilerini de bu sürece hazırlayabilir.