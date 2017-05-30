Telefonlarda Yeni Çağın Başlangıcı: Essential Phone!

Sinir bozucu logolar, insanı mahkum eden kablolar yok. Galaxy S8’den bile daha az çerçeve sahip ekran, modüler donanım ve muhteşem bir kamera var: Yeni amiral gemisi katiliyle tanışın.

Android’in mimarından, gelmesini dört gözle beklediğimiz cihaza dair tüm detaylar ortaya çıktı. Essential Phone nihayet piyasaya çıkmaya hazır ve cüretkar olduğu kadar da iddialı bir cihaz. Birazdan okuyacaklarınıza inanmakta güçlük çekebilir; zira ana akım üreticilerin her zaman en iyisi olmadıklarını bu makale ile rahatlıkla anlayabileceksiniz.

Essential Phone, en üst düzey tasarım çizgileri ve özellikleri ile yalnızca 700 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Aşağıda da gördüğünüz gibi telefonun ekranı, Samsung’un bu sene çıkardığı Galaxy S8’den bile daha az çerçeveye sahip ve oldukça düzgün hatları bulunuyor. Ekran telefonun alt kısmında çerçeveye dönüşüyor ancak, yine de tasarımı bu eksikliği muhteşem bir şekilde gizlemiş. Hatta bir eksiklik olduğunu söylemek oldukça zor geliyor.

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci akımından nasibini alan cihaz, 4GB RAM ve 128GB hafıza birimlerine sahip. Ayrıca tüm operatörlerde düzgün şekilde çalışmasını sağlayacak bir anten teknolojisiyle geliyor. Tasarımcılar telefonlarda artık fazlasıyla göze çarpan bütün fazlalıklardan bir bir vazgeçmiş gözüküyor. Zira cihaz üzerinde hiçbir logo bulunmuyor. Titanyum ve seramik kombinasyonuyla güçlendirilmiş gövde, alüminyum kullanan rakiplerine resmen taş çıkartıyor.

Kamerada Devrim

Firma, manyetik konnektörlerle veri aktarımını kullandığı yeni bir ekosistem kurma hedefini vurguluyor. Essential, 360 derecelik bir kamera ile müşterilerine ulaştırılacak. Arka kameranın hemen yanındaki metal konnektör pinleri, harici kamera donanımıyla bağlantı kurulmasını sağlayacak.

Girişlerden bahsetmişken cihazda 3.5 mm'lik geleneksel bir kulaklık girişinin olmadığını belirtelim. Firmanın kutu içerisinde kablosuz bir kulaklık göndereceği söyleniyor. Ayrıca kamera konnektörleri olan sıra dışı pinlere özel kulaklıkların tasarlanması da mümkün gözüküyor.

Essential Phone, diğer telefonlarda gördüğümüz çift kamera sisteminde adeta şov yapıyor. Huawei P9 ve P10’un yaptığı gibi sanat eseri fotoğraf çekme kabiliyetinin yanı sıra, 13 MP’lik çözünürlülükle 4K videolar kaydedebiliyor. Ayrıca düşük ışıkta tatmin edici performans sergileyen 8 MP’lik ön kamerası dikkat çekici bir detay.

Android’in ve Essential Phone eserinin mimarı Andy Rubin, cihazın titanyum-seramik alaşımlı gövdesinin düşme testlerine karşı oldukça dirençli olduğunu iddia ediyor. (Webtekno usulünde sağlamlık testlerini daha duymamış sanırım) Ancak telefonun sağlamlığına yönelik iddiaları -standart kullanımlar için- kabul etmekte fayda var.

Tasarımda sanat eseri, donanımda bir amiral gemisi katili ve yenilikçi yaklaşımıyla Essential Phone gerçekten heyecan verici. En azından tüm dünyadaki tüketicilerin hatta üreticilerin ilgisini hak ediyor.