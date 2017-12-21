Essential Phone'a İkinci Android Oreo Beta Güncellemesi!

Essential Phone, ikinci Android Oreo beta güncellemesini aldı. Güncellemenin büyük yenilikler içermemesi Oreo final sürümünün yakın olduğunun bir göstergesi olabilir.

Essential her ne kadar Samsung ya da Apple hayranları kadar fanatik olmasa da kendine özel sürekli yenilik ve geliştirme isteyen bir topluluk yaratmayı başardı. Şirket bu topluluğun isteklerine yanıt verebilmek için Essential Phone’a ikinci Android Oreo beta sürümünü yayınladı.

Yenilikler neler?

Android Oreo ikinci beta sürümünün Essential Phone’a büyük yenilikler kazandırdığını söylemek güç. Güncelleme büyük ölçüde hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri içeriyor. Ayrıca güncelleme cihaza resim içinde resim modu ile birlikte bir akıllı metin seçme yeteneği getirdi.

Essential’ın açıklamasına göre ikinci Android Oreo beta güncellemesi, ilk Android Oreo beta sürümünü yükleyen kullanıcılara otomatik olarak gönderilecek. Eğer daha önce Android Oreo beta sürümünü hiç kullanmadıysanız güncellemeye ulaşmak için bir takım talimatları izlemeniz gerekecek.

Essential’ın ikinci Android Oreo beta sürümünde büyük yenilikler getirmemesi, Android Oreo final sürümünün yakın olduğunun bir göstergesi olabilir. Essential Phone kullanıcıları yeni yılın ilk haftalarında Android Oreo güncellemesine kavuşabilirler.