Essential Phone İlk Kez Çalışırken Görüntülendi!

Sektörde oldukça büyük ses getirmesi beklenen Essential Phone, ilk kez çalışırken çekilmiş videosu ile karşımızda.

Daha önceden Android Inc.'de de kuruculuk ve CEO'luk görevleri üstlenen Andy Rubin'in yeni kurduğu şirket tarafından mobil cihaz dünyasına kazandırılmasına az bir süre kalan Essential Phone, duyurulduğu günden bu yana oldukça merakla beklenmekte ve telefon, sahip olduğu şeyler sayesinde şimdiden büyük ilgi görmekte.

Şu ana kadar Essential Phone'a dair pek çok şeyi öğrenmiş olsak da, telefonun bazı görselleri dışında elimizde henüz bir video mevcut değildi. Ta ki bugüne kadar. Snapchat üzerinden paylaşılan 10 saniyelik bir videoda, bir kişinin Essential Phone'u kullandığı görülmekte. Videoda toplu taşıma aracında elinde Essential Phone olan bir kişi, telefonda WhatsApp kullanırken görüntülenmekte.

Telefona tasarımsal olarak göz attığımızda, en son çıkan tasarım görsellerindeki şeklin aynı şekilde olduğu göze çarpmakta. Ve kısa bir görüntü de olsa, telefon dikkat çeker bir tasarıma sahip gözükmekte diyebiliriz.

Essential Phone, yakın bir zamanda Sprint üzerinden Amerika'da satışa sunulacak. Ayrıca aynı şekilde şirketin internet sitesi üzerinden de telefonu almak mümkün olacak. Qualcomm'un son çıkardığı Snapdragon modeli olan Snapdragon 835 çipsete sahip telefonda 4GB RAM ve çift arka kamera gibi dikkat çeken özellikler de mevcut.

Yaz aylarından sonra dünya genelinde satışa sunulması beklenen telefonun fiyatı, şu an için sitesinde 699 dolar olarak gözükmekte.