Essential Phone’nun Bildirim Işığı Ortaya Çıktı!

Geçtiğimiz hafta akıllı telefon tarihinin en ilginç cihazlarından birisi tanıtıldı. Android’in mimarı Andy Rubin’in şirketi Essential, kendi adını taşıdığı “temel telefon” ile tüm dikkatleri üzerine çekti ve cihaz hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Uçtan uca ekran teknolojisine yeni bir bakış açısı getiren Essential Phone, bu ekran tasarımı için ön kamerasından hiçbir ödün vermiyor. Ekranın üst kısmında bulunan ve içeriye doğru taşan kamera çıkıntısı bazı kesimler tarafından eleştirilse de, cihazın diğer özellikleri sayesinde bu eksikliği göz ardı ettiklerini belirtiyorlar.

Arasında kaybolduğumuz onlarca özelliği arasında cihazın bildirim ışığının da bulunduğu ortaya çıktı. Hem de ön kamera ve ışık sensörünün bulunduğu ve tepki toplayan söz konusu ekran çıkıntısının içinde. Söz konusu detay, Essential’ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla da doğrulanmış durumda:

Bildirim ışığı bir çok kullanıcı için olması gereken bir özellik ancak, bütün cihazlarda bulunmuyor. Örneğin iPhone 7 ve LG G6 amiral gemilerinde böyle bir özellik yok. Bunun gibi detaylar, cihazların içindeki boşlukların ne kadar iyi şekilde kullanıldığı ile ilgilidir ve arkasında çok ciddi mühendislik çalışmaları yatar.

Essential Phone, tasarımı ve özellikleriyle ne kadar iyi bir mühendislik eseri olduğunu gün geçtikçe kanıtlıyor. Cihazın ülkemizde satılıp satılmayacağı konusu şu an muallakta olsa da, denemek için sabırsızlanıyoruz.