Essential Phone’u Tamir Etmek Neredeyse İmkansız

iFixit yaptığı tamir edilebilirlik değerlendirmesinde Andy Rubin'in 'Essential' marka telefonuna 10 üzerinden 1'i layık gördü. Zira cihazın iç aksamına ulaşılmaya çalışılırken telefonun kırıldığı görüldü.

Andy Rubin’in Essential adlı telefonu sağlam yapım kalitesi ve güzel, yekpare tasarımı nedeniyle takdir toplamıştı. Fakat cihazın içini açtığınızda alet bütünüyle karmakarışık bir meseleye dönüşüyor. Özellikle de amacınız tamir etmekse.

Telefonu açmak inanılmaz zor. iFixit ekibinin telefonu açması için bir kutu ‘Super Cold’ sprey kullanması gerekti. Nihayetinde telefon işlem esnasında parçalandı gitti. Kaldı ki telefon açıldığında tamir edilecek anlamlı bir parçaya erişmek de oldukça zordu.

Bu ve bunun gibi bazı tuhaf tasarım kararları nedeniyle iFixit cihazın tamir edilebilirlik notunu 10 üzerinden 1 olarak belirledi. Telefon bu yönüyle 2013 yılında iFixit’ten düşük tamir edilebilirlik notu alan HTC One ile de benzeşiyor.

Dürüst olmak gerekirse Essential bugüne değin telefonun tamirinin kolay olacağına dair bir söylemde bulunmamıştı aslında. Ve telefonun tasarımını göz önünde bulunduracak olursak telefonun tamir edilebilirliliğinin zorluğu, sürpriz olarak çıkmıyor karşımıza.

Her ne kadar telefonunu açmak zor olsa da, firmanın kendisinin açık bir yapıda olduğunu söyleyebiliriz. Android yazılımı kullanan firma, logosuz bir tasarım uygulayarak telefonun kişiye ait bir ürün olduğu gerçeğine vurgu yapıyor. Maalesef yine de bu durum telefonu tamir etmenize yardımcı olmayacak. Zira profesyoneller bile bu noktada oldukça zorlanacaklar gibi görünüyor.