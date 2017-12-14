Essential Phone, Yakında Yeni Özelliklere Kavuşacak!

Essential Phone, yakında gelecek bir güncellemeyle çift tıklama ile uyandırma ve EIS ( Elektronik görüntü sabitleme ) özelliklerine sahip olacak.

Şirket tarafından Reddit aracılığıyla sağlanan iki haftalık geri bildirimler çerçevesinde telefona yeni özelliklerin geleceği bildirildi. Zira dün açıklanan satış rakamları Essential Phone için gerçekten büyük hayal kırıklığı anlamına geliyor. Arkasında Android’in kurucularından Andy Rubin’in olduğu Essential, açıklanan istatistiklere göre yalnızca 50 satış rakamına ulaşmış ve piyasa içerisinde büyük bir darbe yemişti.

Bu darbenin üzerine pes etmeyen akıllı telefon üreticisi Essential, cihazla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre, gelecek hafta gibi telefona Android 8.1 Oreo Beta 2 güncellemesinin geleceği belirtilirken bu OTA güncellemesiyle Project Treble özelliğinin de geleceği açıklandı.

Bildiğiniz üzere Essential Phone, yakaladığı çerçevesiz tasarımla iPhone X'den daha önce büyük bir değişim yaratmış ve halihazırda akıllı telefon piyasasının henüz serpilme aşamasında iyi bir yer tutmak için çabalıyordu. Son gelen rakamlar elbette şirket için büyük bir darbe anlamına gelse de iyi bir altyapı çalışmasının bu durumu telafi edebilir.