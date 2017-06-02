Essential, Şimdi de Akıllı Gözlüğe Yönelecek

Essential, telefonu ve akıllı ev asistanından sonra akıllı gözlük de üretecek.

Andy Rubin'in teknoloji firması Essential geçtiğimiz günlerde detaylarıyla ortaya çıktı. Firmanın dikkat çekmek için neler üreteceği ciddi merak konusu. Firma şimdiye kadar Essential Phone'u ve akıllı ev asistanını duyurdu. Fakat şu sıralarda ortaya çıkan bir patent formundan yola çıkarak Android'in kurucusunun ve ekibinin akıllı gözlükler de üreteceği düşünülüyor.

Ortaya çıkan bu formda bildiğimiz gibi görünen bir gözlük tasarlanmış. Fakat Essential'ın, bu gözlüğüne çift ekran görüntü sistemi, kamera ve göz hareket takibi gibi özellikler ekleyeceği söylentiler arasında.

Bu gözlük, Augmented Reality (Artırılmış Gerçeklik) gibi teknolojilerin gelişmesine yol açabilir. Essential, "Kullanıcının gördüğü çevreye ve yöne göre oluşturulacak görüntüler gerçek çevreyi geliştirecektir. Örneğin kullanıcı bir barkoda bakıyorsa gözlükte aynı ürünün daha ucuzu gösterilebilir." diye belirtti.

Teknoloji firmaları sıklıkla sadece düşüncelerini korumak için patent alabiliyor. Bu da bu fikrin kullanılır bir ürün haline gelmesinin uzun sürebileceğini belli ediyor. Firmanın şu an sipariş edilebilen tek ürününün de telefonu olduğunu düşünürsek bu gözlüğün çıkması çok uzun sürecektir.

Ayrıca Essential'da, eski Google ve Apple çalışanlarının da bulunduğunu düşünürsek, yakın zamanda olmasa da bu tarz teknolojileri üretmeleri imkansız değil.