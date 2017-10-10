3 Çinli Kadın, Kendilerine ‘Benzemedikleri’ İçin Ülkeye Alın

Estetik ameliyat yaptırmak için Güney Kore’ye giden 3 kadın, şişen yüzlerinin pasaporttaki fotoğrafa benzememesi sebebiyle kontrolden geçemeyerek ülkeye giriş yapamadı.

Kadınlar da estetik ameliyat yaptırsalar bir dert, yaptırmasalar ayrı bir dert. Kendilerini istedikleri gibi görünüme kavuşturmak adına estetik ameliyat olan kadınlar, operasyon sonrasını da oldukça sancılı geçirebiliyorlar. İşte bu durumdan muzdarip 3 Çinli kadının başına çok garip bir olay geldi.

Estetik ameliyat yaptırmak adına Çin’den Güney Kore’ye geçen 3 kadın, ameliyat sonrası şişen yüzleri nedeniyle pasaporttaki fotoğraflarına benzemeyince ülkeye giriş yapamadılar. Güney Kore’deki havalimanında pasaport kontrolünden geçemeyip göçmen bürosu tarafından sorguya alınan kadınların yüzleri şişkin şekilde görünen fotoğrafları da sosyal medyada hızla yayıldı.

Kadınların bu işlem için Çin’de kalmak yerine Güney Kore’ye gitmelerinin arkasında ise tahmin edebileceğiniz üzere uygun maliyet geliyor. Güney Kore, estetik cerrahi alanında uygun fiyatlar ve promosyonlar sağlaması sebebiyle yurt dışında yaşayan insanlar için de bir cazibe merkezi durumuna geliyor.