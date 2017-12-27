Estonya, E-Vatandaşları İçin Dijital Paraya Geçiyor!

Kuzey Avrupa'da, Baltık Denizi'nin hemen yanındaki 1.3 milyonluk küçük bir ülke olan Estonya'da son yıllarda teknolojik yenilik anlamında büyük gelişim yaşanıyor.

Estonya geçtiğimiz yıllarda başlattığı dijital ülke projesi kapsamında yeni adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak dünya üzerindeki internet kullanıcıları için e-ikamet programını başlatan Estonya, bir anlamda bulut ülke konumuna geldi. Estonya'nın oldukça fütüristik programına katılmak için e-resident.gov.ee adresine girenler oldukça net bir hoşgeldin mesajıyla karşılaşıyor: Yeni dijital ulusa katıl!.

Estonya Cumhuriyeti'nin yukarıdaki mesajı barındıran e-ikamet sitesindeki verilere bakıldığında, bu çağrıya 143 ülkeden 27.000'den fazla insanın sayısal sakinler olması için başvurdukları bildiriliyor. Peki Estonya'nın başlattığı e-ikamet projesi ne işe yarıyor? Dijital bir dünyada yaşıyoruz ve kullandığımız birçok veriyi de bulut depolamada saklıyoruz. Gittiğimiz her yerde, her bilgisayarda bu verilere ulaşabiliyoruz. Estonya'nın e-ikamet'i de bu duruma çok benziyor. Ülke tarafından kurulan sitede ikamet şöyle anlatılıyor:

"E-İkamet, küresel vatandaşlar için Estonya Cumhuriyeti tarafından desteklenen yeni bir dijital ulustur"

"E-İkamet, güvenilir bir AB ortamında küresel bir işi kolayca başlatma ve çalıştırma özgürlüğü sunar"

Daha detaylı bir inceleme yapıldığında ise Estonya'nın e-vatandaşlarına vaat ettiği şeyler, çevrimiçi şirket kurma olanağı ve bu şirketleri uzaktan yönetebilme ayrıcalığı olarak göze çarpıyor. Zira mevcut durumda ekonomik etki de Estonya'nın çağrısının karşılık bulduğunu gösteriyor. Şu ana kadar kendi ülkelerinde bir şirket kurmak için bürokratik sorunlarla vergilerle uğraşmak istemeyen kişiler tarafından 4.272 şirket kuruldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan e-ikamet Halkla İlişkiler Başkanı Arnaud Castaignet, "İnternet ve dijital teknolojideki diğer gelişmeler, daha fazla insanın sabit bir konumdan bağımsız olarak daha fazla özgürlük ile küresel olarak yaşamak ve çalışmasını sağlamaktadır." ifadelerini kullandı. Castaignet, yeni dünya vatandaşlarının yükselişinden daha fazla yararlanabilmek ve daha iyi hizmet alabilmek için fırsat ve alışkanlıklara cevap vermeleri gerektiğini belirtti.

Dijital Ülke'nin Dijital Parası

Diğer yandan Estonya dijital bir ülkenin dijital parası olur mottosuyla ve e-ikamet planları çerçevesinde, kendi dijital sayısal değişim araçlarını ( estcoin ) başlatan ilk ülke olabilir. Zira Bitcoin değerindeki bu yılki meteorik artış, taze özel dikkatleri dijital veya şifreli para birimlerine yoğunlaştırdı. Estonya da bu değişimi görerek en azından şimdilik bir simge olarak kullanılacak olsa da kendi kripto parasını yaratmayı hedefliyor.