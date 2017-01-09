Et İle Bir Garip Videolar Çeken Nusr-et, Tüm Dünyada Fenomen Oldu!

Garip tavırları ve deyim yerindeyse et ile sevişmesiyle ünlenen Nusr-et, artık dünya genelinde bir ikon haline geliyor.

İstanbul’un Nişantaşı, Bebek ve Etiler gibi elit kabul edilen semtlerinin yanı sıra Bodrum, Ankara ve Dubai’de şubeler açan Türkiye’nin en popüler restoran sahibi Nusret Gökçe, nam-ı diğer Nusr-et, son günlerde bir dünya markası haline geliyor.

Ülke içinde fazlasıyla goygoya vurduğumuz et ile çekildiği fotoğraflar ve sevişircesine paylaştığı videolar ile ülkenin sosyal medya gündemine oturan Nusr-et, artık Amerika başta olmak üzere tüm dünyada fotoğraf ve videolarıyla popüler olmaya başladı.

Son çektiği koca bir eti tokatlayıp dilim dilim kestiği, ardından da klasik tuz dökme hareketini yaptığı videosu bir anda dünya genelinde viral haline gelen Nusr-et, Golden State Warriors ve Bruno Mars gibi ünlü takım ve kişilerin bile ilgi odağı oldu.

Aynı zamanda #SaltBae etiketiyle dünya genelinde paylaşılan Nusr-et, Twitter Moments'e bile konu olmayı başardı.

Asıl adı Nusret Gökçe olan Nusr-et ise bu bir garip fenomenliği ile yakında ABD’de de bir şube açar gibi görünüyor.