Et Yiyen Bakteri Enfeksiyonuna Yakalanan Adamın Dramı!

Spor salonlarındaki gibi umuma açık yerlerde bulunan soyunma odaları, şartlar her ne olursa olsun kötücül bakterilerin yayıldığı ortamlar arasında bulunuyorlar. Dikkatsiz bir davranışın nelere yol açabileceğini gösteren bu olayı görünce daha dikkatli olmanız gerektiğini anlayacaksınız.

Gündelik hayatımız içerisinde umuma açık pek çok alanda bulunuyoruz. Bu alanlardan en tehlikeleri ise tuvaletler ve soyunma odaları. Hijyen önlemleri sorumlular tarafından ne kadar iyi alınmış olursa olsun, umuma açık bu tarz yerlerde bakteriler kol geziyor, en azından diğer alanlara göre daha çok risk taşıyorlar.

Spor salonlarında yer alan soyunma odalarında ve duş alanlarında, diğer açık alanlardan daha serbest oluyoruz. Genelde böyle yerlerde çoğu kişi çıplak ayaklarla geziyorlar. İsmini açıklamak istemeyen bir adam ise yaşadığı olayın ardından Unilad’a konuştu. Spor salonunda kaptığı tespit edilen et yiyen bakteri enfeksiyonu, adamın ayaklarını kısa sürede perişan etti.

Çıplak ayakla duşa girdikten sonra evine dönen adam, çok ciddi bir süre sonra oldukça ciddi sorunla karşılaştı:

İlk başta söz konusu yaraların basit birer siğilden başka bir şey olduğunu düşünmeyen mağdur, ayaklarındaki bu oluşumların sayısı artmaya başlayınca hastaneye gitti, doktorlardan sonucu öğrendi. Normal şartlarda yanına spor salonundaki açık alanlar ve özellikle duş alanı için terlik aldığını söyleyen adam, bu enfeksiyonu kaptığı gün terliklerini almayı unuttuğunu söyledi. Çıplak ayakla duşa girmeye karar vermesi ise dönüm noktası oldu.

Et yiyen bakteri enfeksiyonu ilk etapta, yukarıdaki örnekte de olduğu gibi kaşıntılarla başlıyor. İlerleyen süreçte önlem alınmazsa enfeksiyonlu bölgeler yabancı bir cisme basmış hissi vererek rahatsız etmeye başlıyorlar. Bu saatten sonra geleneksel bakteri öldürme yöntemleri de işe yaramıyor ve tıbbi müdahale gerekiyor.

Rahatsızlık veren bölgeler önce bir siğil görünümüne geçiyor ve ardından enfeksiyon şiddet kazandıkça, artan bakteri miktarı nedeniyle bölge çürümeye başlıyor. Devamında ise ilgili uzuv şişebiliyor ve hatta kangrene kadar uzanabiliyor.

Bu örnekteki mağdur ise enfeksiyonu geçtiğimiz yılın sonlarında yaşıyor. Geçirdiği operasyon nedeniyle ayağına henüz bir normal ayakkabı giyebilen mağdur, bir anlık dikkatsizliğin bedelini az kalsın daha büyük bir fatura ile ödeyebilirdi. Başta spor salonları olmak üzere hakla açık alanlarda kişisel hijyen önlemlerinizi almayı unutmayın.