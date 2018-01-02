Ethereum, 2018'e Girerken Adeta Tavan Yaptı!

Piyasada yer alan Ethereum'ların toplam değerinin 85 Milyar Dolar seviyesine geldiği şu günlerde, Ether birim bazda da yatırımcısının yüzünü güldürerek tepe noktayı gördü.

Çıktığı ilk günden bu güne dek, değerini %10.000 civarında arttıran Ethereum, an itibarı ile Piyasa değeri en yüksek üçüncü kripto-para birimi olarak görülüyor. 2016'nın başlarında 1 Milyar Dolarlık bir pazar payına sahip olan Ethereum, 2 senede devasa bir büyüme gerçekleştirdi diyebiliriz. Daha geçtiğimiz ay içerisinde 400 - 450 Dolar seviyelerinde gezinen Ethereum, 2018'e girdiğimiz ilk günlerde 900 Dolar seviyesinin de üstüne çıktı.

Gün içerisinde sürekli yukarı doğru ivmelenen Ethereum, gün sonunda 914 Doları dahi gördü. Gelen resmi rakamlar, sadece son 24 saat içerisinde Ethereum'un değerini %14.52 oranında attırdığı yönünde. Geçtiğimiz haftanın verilerine oranla ise değer artışı %13.62 olarak görünüyor. An itibarı ile piyasada 79 milyonun üzerinde jeton (token) sahibi olduğu düşünülen Ethereum'un, 2018 yılı içerisinde de bu yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği merak konusu.

150 Milyar Dolar civarında seyreden piyasaya değeri ile Bitcoin'e en çok yaklaşan kripto-para birimi olarak göze çarpan ve yatırımcısının yüzünü güldüren Ether'in, önümüzdeki aylarda Bitcoin'i de geçip geçemeyeceği şu anda kulislerde konuşulmaya başlandı bile. Sizler ne düşünüyorsuz, Ethereum, Bitcoin'i geçebilecek mi?