Ethereum bugün rekor üzerine rekor kırdı ve hala önündeki bütün engelleri paramparça ederek yükselmeye devam ediyor. 500 dolar barajını da yakında aşması bekleniyor.

Bitcoin’in ardından en pahalı ikinci kripto para birimi olan Ethereum, liderin izinden giderek yükselişini sürdürüyor. 429 dolara ulaşarak kendi rekorunu kıran birim, yatırımcısının yüzünü güldürdü.

Bitcoin’in yükselişinden sonra beklenildiği üzere altcoinlerin de değer kazanması an meselesiydi. Dün geceden bu yana yükselişini sürdüren Ethereum, olumlu bir momentum kazanarak kendi rekorunu kırdı ve en pahalı seviyeye ulaşmayı başardı.

Genelde kriptokrasinin tavan noktaları belli olduktan sonra bir müddet tepe noktada hareketsizlikler yaşanır. Bu hareketsizliklerin ardından ani yükselişlerin dengelenmesi için yapılan düzeltme çalışmaları, ufak bir düşüşe neden olurlar. Örneğin Ethereum, bu sabah 424 dolarlık ilk rekorunu kırdıktan kısa süre sona 403 dolara kadar geriledi.

Sonra yavaş yavaş yeniden yükselişe geçen Ethereum, akşam saatlerine doğru kendi rekorunu yine kırdı ve 429 dolar seviyelerine ulaştı. Haberi yayınladığımız an itibariyle bu değer, 446 dolar düzeylerindeydi ve düşüş gözlemlenmedi.

Ethereum fiyatının hangi değerler arasında kalacağını şu an kestirmek çok zor, çünkü daha bu metni yazarken bile yaklaşık 10 dolar yükseliş yaşayan bir kripto para biriminden bahsediyoruz. Son aylarda alıştığımız üzere bu sert yükselişlerin ardından gelen süreçte değerler düşmüyor ve uzun vadede yükseliş hareketleri devam ediyor.