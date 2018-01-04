Ethereum'dan Yeni Rekor: 1000 Dolar'a Çıktı!

Kripto para birimleri içerisinde son günlerde adından sıkça söz ettiren Ethereum, dünya üzerindeki birçok borsada 1000 dolar değerlenmenin üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı.

Bitcoin'in yüksek değeri ve borsadaki dalgalanmaları her ne kadar diğer kripto paralardaki hareketliliği gölgelese de Ethereum adından bahsettirmeyi başarıyor. Kulislerde Bitcoin'i geçeceği söylenen kripto para birimi, yeni bir rekora imza atarak 1000 dolar değerlenmeye ulaştı. Diğer yandan şu anda dünya üzerinde mevcut olan tüm Ethereum tokenlerinin değeri 100 milyar dolar oldu.

Aralık ayının ikinci yarısında 700-800 dolar bandında bir gelgit seyreden Ethereum yıl bitmeden 900 dolar seviyelerine yükselmişti. Bununla birlikte bu yükselişini istikrarlı bir şekilde yürüten Ethereum, son 7 günde %40 ticaret hacmi kazandı.

Ethereum'un bu değerlenmesine rağmen hala Bitcoin'e yaklaşmış durumda değil. Piyasada ikince en değerli kripto para hala Ripple olarak görünüyor. Nasıl olduğu bilinmese de Rippler, son 1 ay içerisinde %1300'ün üzerinde bir değerlenme kazandı ve Ethereum'un üzerine çıktı.