Ethereum Tabanlı Yeni Güvenilir Sosyal Ağ: Numa

Son dönemlerde bildiğiniz üzere veri güvenliği sorunu Facebook’a zor zamanlar yaşatıyor. Bunun sonucu olarak çıkan yeni sosyal ağ ‘Numa’ da, hiçbir kaynağa bilgileriniz aktarılmıyor.

Uzun bir süredir Facebook’un veri güvenliği sorununu ve Cambridge Analytica skandallarını konuşuyoruz. Bu noktada artık kullanıcılar güvenli bir sosyal ağ arayışına girdiler. Hiçbir merkezi oluşumun verilerinize erişmesine olanak tanımayan ‘Numa’ adlı sosyal ağ da tam olarak bu konuya parmak basıyor.

Nedir bu Numa?

Eğer siz de ilk defa duyduğunuz bu sosyal ağ’ın nasıl bir şey olduğunu merak ediyorsanız, açıklayalım. Ethereum üzerine kurulu, açık kaynak bir sosyal ağ olan Numa’yı, Twitter’ın en çağdaş dağıtık teknolojilerle birleştirilmiş bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Gönderilerinizi takip etmek için Ethereum’daki akıllı sözleşmeleri kullanan uygulama, gönderilerinizin asıl içeriğini dağıtık bir dosya paylaşım protokolü olan IPFS üzerinde depoluyor.

Bu noktada, neden blok zincir kullanıldığını merak etmiş olabilirsiniz. Cevabı aslında çok basit:‘Şeffaflık’

Bildiğiniz üzere sosyal ağlar, sizin istek ve arzularınız, zevkleriniz ve seçimleriniz üzerine kurulu kocaman bir dünyadır. Kullanıcının gördüğü içerikler de aslında, sosyal ağların reklam çalışmaları yapmalarına olanak tanıyor. Tüm bilgilerini vermiş olan vatandaşlar da, ne yazık ki tüm verilerini alarak başka uygulamaya geçemiyor. Geçse bile kullanıcının verdiği tüm bilgiler veri merkezleri tarafından tutuluyor. Bu sebeple, tüm bunlara tepki olan Numa da, bütün veriler herkese açık ve dağıtık bir biçimde saklanıyor. Hal böyle olunca, herhangi bir oluşumun kendi verilerinize ulaşmanıza engel olması imkansız hale geliyor.

Peki uygulama nasıl çalışır?

En önemli kısma gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle numaranız üzerinden hesabınızı güncellediğinizde veya bir mesaj oluşturduğunuzda işlem verisi IPFS’ye yükleniyor. Yükleme gerçekleştikten sonra, herhangi bir IPFS ağı bu veriyi bulup indirebiliyor. Bu şekilde, tek bir merkezde bulunan depolama sistemine bağlı kalmamış oluyorsunuz.

Oldukça iyi ve güvenilir görünen uygulama da önemli bir detay mevcut. Numa ile etkileşim kurmak için az miktarda Ethereum kullanmanız gerekiyor. Her bir işlem aşağı yukarı 0.00004 Ethereum gerektiriyor. Bu da Ethereum’un değerine bağlı olarak 0,01-0,10 Dolar arasında değişiyor. Peki siz konu hakkında ne düşünürsünüz? Numa’yı nasıl buldunuz? Eğer Numa’yı daha derinden incelemek istiyorsanız, bağlantıya tıklayabilirsiniz.