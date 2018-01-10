Ethereum’un kurucu ortağı ve eski CEO’su olan Charles Hoskinson, kripto para piyasasının bir çöküş yaşadıktan sonra konsolidasyon olacağını söyledi.

Ripple’la birlikte piyasanın en değerli ikinci kripto para olma savaşını sürdüren Ethereum’un kurucu ortağı ve eski CEO’su olan, şu sıralar da Blockchain araştırma firmas IOHK’yı yöneten Charles Hoskinson, kripto para dünyasıyla ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Birçok teknoloji firmasının temellerinin zayıf olduğunu, yeterli teknolojiye sahip olmadıklarını ya da gerçekçi olmayan projelere imza attıklarını söyleyen Hoskinson, bu girişimlerin günün birinde başarısızlığa uğrayacağını ve piyasada söz sahibi olamayacaklarını söyledi.

Yine de bu firmaların yeterli fonlama bulmaya devam ettikleri sürece çöküşe geçmeyeceklerini söyleyen Hoskinson, "Problem şu ki bu şirketlerin birçoğunun çok parası var. 1 milyar dolar sermayeniz varsa yılda 5-10 milyon doları yaktığınızda çökmeniz çok zordur" dedi.

Bunun dışında son günlerin en çok konuşulan kripto para birimi Dogecoin oldu. 2013 yılında tamamen şaka amaçlı piyasaya sürülen fakat 2 milyar dolarlık piyasa değerini aşan Dogecoin’in kurucusu, geçtiğimiz cuma günü yaptığı açıklamada yaklaşık 2 yıldır herhangi bir güvenlik güncellemesi yapmadıklarını belirtmişti.