Son günlerin yükselen kripto paraları Ethereum ve Ripple’ın kurucularının servetlerine baktık.

Kripto para piyasasında yine hareketli günler yaşıyoruz. Bitcoin’in 2017’nin başında bin doları seyrinde ilerlemesi gibi Ethereum da dün 1000 dolar rekorunu geçmeyi başarmıştı. Bitcoin’in ardından en popüler kripto para olan Ethereum’un bu yükselişinin haricinde beğeni toplayan bir diğer kripto para Ripple’ın yükselen değeri, kurucu ortağı Chris Larsen’in servetini tahmini olarak 59,9 milyar dolara yükseltti. Kripto paralarda pek çok spekülasyon dönmesine rağmen, şu zamana kadar pek çok kişi bu sistem sayesinde zengin oldu.

Ethereum, son zamanlarda Bitcoin’in yaşadığı pek çok sorunu yaşamayıp, Bitcoin’de yapılmak istenen şeyin düzgün bir şekilde aktarılabildiği bir dijital para birimi olarak gözüküyor. Bitcoin’in önlenemez yükselişi tüm yatırımcıları cezbetse de, Ethereum’un sakin ama etkili yükselişi de kripto para ile uğraşan milyonlarca insanın iştahını kabartıyor.

Bitcoin’in sahibi bilinmiyor olsa da Ethereum ve Ripple gibi para birimlerinin kimlere ait olduğu biliniyor. Örneğin Ethereum’un kurucusu Vitalik Buterin, 2016 Şubat ayında yaptığı bir açıklamada 630.000 Ethereum(ETH)’u olduğunu açıklamış, Nisan ayının sonlarına doğru bunların yaklaşık %25’ini sattığını duyurmuştu. 630.000 ETH’nin yarısını satmış olsa bile Buterin, artan ETH fiyatlarıyla geliri yüksek olan insanlar arasında yer alıyor. Bununla birlikte, ne Ripple’ın kurucu ortağı Larsen ne de ETH’nin kurucusu Buterin’in kendi para birimlerine yatırım yapmaları beklenmiyor. Bu durumun yatırımcılar arasında panik yaratacağı düşünüldüğü için para birimlerinin sahipleri artık yeni yatırımlar yapmıyorlar.

Bir sene önce 1000 dolar olarak gördüğümüz Bitcoin’i bir sene geriden takip eden Ethereum’u sene sonuna kadar 15.000 dolar civarında görebilir miyiz? Yorumlarınızı bekliyorum.